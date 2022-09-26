مدبولى: توجيهات رئاسية بتحويل شق الثعبان إلى مدينة متكاملة للرخام والجرانيت

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال تطوير منطقة "شق الثعبان"، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





كما شارك فى الاجتماع كل من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والمهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس عادل حامد، رئيس الشركة المصرية للاتصالات، والمهندس الحسينى عادل، نائب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات لخدمة العملاء.

وفى مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن لقاء اليوم يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن الاهتمام بتطوير منطقة "شق الثعبان"، والعمل على تزويدها بمختلف الخدمات والمرافق، سعيا لتحويلها إلى مدينة صناعية متكاملة للرخام والجرانيت.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بدعم وتطوير قطاع الصناعة، والعمل على تعزيز دور الصناعة المحلية فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن أعمال رفع كفاءة منطقة "شق الثعبان" تشتمل على تطوير وتحسين مختلف شبكات البنية الأساسية بالمنطقة، بحيث تكون صديقة للبيئة، ويكون التعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن، وذلك للحد من التلوث البيئى، كما سيتم تطوير شبكة المحاور الرئيسية المحيطة بها وطرقها الفرعية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير حول أعمال تطوير منطقة "شق الثعبان"، حيث تمت الإشارة إلى أن المنطقة تقع على مساحة 6.5 كم مربع، تضم 2525 مصنعا وورشة، وأنه فى إطار تطوير المنطقة لتحويلها لمدينة صناعية متكاملة للرخام والجرانيت، جار التخلص من المخلفات الصلبة والسائلة الموجودة بها

وأضاف السفير نادر سعد أنه فيما يتعلق بتدوير المخلفات الصلبة للرخام والجرانيت، فقد تمت الإشارة إلى الاتفاق الذى تم مع الشركات المتخصصة على الشراكة فى تشغيل عدد (2) خط كسارة ثابتة بطاقة إنتاجية 9000 طن/ يوم بمعرفتهم، وذلك لانتاج سن 1،2،6 يستخدم فى أعمال إنشاء الطرق، ومحطات الخرسانة، ومصانع الطوب الأسمنتى، كما تم التنوية إلى ما تم من أعمال لفك الكسارات وإعادة تركيبها، إلى جانب استكمال أعمال شبكات المياه والصرف الصحى، ورفع كفاءة الشبكات الموجودة، وكذا ما يتعلق برفع كفاءة شبكة الكهرباء.

كما تم استعراض المخطط التفصيلى للتوسعات المستقبلية لمنطقة "شق الثعبان"، والمقترحات الخاصة بها.

وأوضح السفير نادر سعد أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمنطقة "شق الثعبان"، وكذا موقف تقنين أوضاع الورش الموجودة بها، والداخلة ضمن المرحلة الأولى من أعمال التطوير، مضيفا: كما تم استعراض تكلفة توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمرحلتين الثانية والثالثة، وكذا موقف توصيل خدمات الكهرباء للمنطقة، ومخطط تحسين الخدمات المقدمة.

كما شهد الاجتماع استعراض جهود محافظة القاهرة فى إطار تطوير منطقة "شق الثعبان"، وخاصة ما يتعلق بأوضاع المصانع والورش الموجودة، وإدخالها فى الاقتصاد الرسمى، إلى جانب ما يتعلق بموقف المشروعات الخاصة برفع كفاءة وتطوير المنطقة فى مختلف القطاعات، وذلك ضمن الخطة العاجلة أو متوسطة الأجل.