سفير مصر بأثينا يقدم أوراق اعتماده لرئيسة اليونان

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية -على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الإثنين- أن مراسم تسليم أوراق الاعتماد جرت بالقصر الرئاسى، حيث تم عزف السلام الجمهورى للبلدين، أعقبه استقبال رئيسة اليونان للسفير عمر عامر وتهنئته على توليه مهام عمله رسميًا، مُتمنية له التوفيق والنجاح فى مهمته.

بدوره، أكد السفير عمر عامر، مدى الاهتمام الذى توليه مصر لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية فى شتى المجالات التى تهتم بها البلدين.