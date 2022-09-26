وزير التعليم يوجه بوضع حقيبة تدريبية بفنيات تصميم امتحانات المرحلة الثانوية

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماع مجلس إدارة المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، والذى عقد اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز وأساتذة الجامعات.





وفى بداية الاجتماع، رحب الوزير، بمجلس إدارة المركز القومى للامتحانات، مشيدا بالدور الكبير الذى لعبه المركز فى الفترة الماضية مما جعله أحد أفضل المراكز بالمنطقة. وقال شادى زلطة، المتحدث الإعلامى للوزارة، بأن الوزير وجه قيادات المركز بوضع حقيبة تدريبية بفنيات تصميم الامتحان فى المرحلة الثانوية، لافتا إلى أن لدى المركز القومى للامتحانات كوادر مدربة على أيدى خبراء دوليين. كما تم التطرق إلى مناقشة الموافقة على قيام قسم تطوير الامتحانات بإعداد أدوات تقويم المناهج المطورة لمرحلة التعليم الأساسى، بالإضافة إلى النظر فى اعتماد الخطة البحثية لقسم البحوث بالمركز العام البحثى 2022/2023، والنظر فى نتائج تقييم خط الأساس من التقييم الوطنى وكيفية الاستفادة من نتائجه فى تطوير عناصر منظومة التعليم والتعلم.

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