وزير الخارجية يلتقى السكرتير العام للأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - التقى سامح شكرى وزير الخارجية، أنطونيو جوتيرش السكرتير العام للأمم المتحدة، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.



جدة - نرمين السيد - التقى سامح شكرى وزير الخارجية، أنطونيو جوتيرش السكرتير العام للأمم المتحدة، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد شكرى، التزام مصر بالعمل الجماعى فى إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف، والدور المركزى للأمم المتحدة فى مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

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