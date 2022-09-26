انت الان تتابع خبر عاجل.. الصور الأولى لحريق السوق السياحي بأسوان.. النيران اندلعت في عمارة سكنية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ننشر لكم الصور الأولى لحريق السوق السياحي بأسوان وهو الذي نشب اليوم الإثنين في عقار سكني كائن في هذه المنطقة، وعلى الفور انتقلت 8 سيارات تابعة إلى مرفق الحماية المدنية لمكان الحادث حتى يتم السيطرة على النيران الكثيفة.

الصور الأولى لحريق السوق السياحي بأسوان في عقار

وحصل اللواء أشرف عبد الله مدير أمن أسوان على إخطار يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق شديد في عقار سكني، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية لفحص البلاغ، وانتقلوا إلى موقع البلاغ للأجهزة الأمنية وظهر من المعاينة الأولية والفحص اندلاع الحريق في عمارة سكنية، وهي مكونة من 4 أدوار توجد في شارع السوق السياحي الكائن بمدينة أسوان.