انت الان تتابع خبر كود دفع مصاريف المدارس فوري 2022.. دوس هنا وسدد الفلوس من تحت بيتك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، كود دفع مصاريف المدارس عن طريق شركة فوري في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، موضحة أنه هذا الكود تضم طلاب مرحلة الصف الأول الابتدائي وحتى المرحلة الجامعية.وأشارت الوزارة أن كود دفع مصاريف المدارس فوري 2022 تأتي في إطار الخطوات والإجراءات التي تتخذها الوزارة في إطار خطة التحول الرقي التي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها في الفترة الحالية.

كود دفع مصاريف المدارس فوري 2022: