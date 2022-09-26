انت الان تتابع خبر التعليم العالي تحدد موعد الكشف عن مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حدد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق، موعد الكشف عن تنسيق الدبلومات الفنية 2022، وذلك بعد غلق الباب يوم السبت الماضي أمام طلاب الصف الثالث الفني في تسجيل رغابتهم الخاصة بالتقديم للجامعات الحكوميةوأوضح عطا في تصريحات صحفية له اليوم الأثنين أن سوف يتم الكشف عن مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 والحدود الدنيا خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيراً أنه تتم حالية عملية توزيع الطلاب على الجامعات الحكومية وفقا للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات والنسب المعمول بها.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022:

يمكن لطلاب الثالث الثانوي الفني في معرفة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 عن طريق هذا الرابط بعد قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أمين عاشور الإعلان عنها خلال الساعات القادمة.