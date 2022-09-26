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هشام آمنة : بدء تطبيق المعايير الدولية لإدارة المؤسسات التدريبية بمركز التنمية...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بضرورة رفع مهارات العاملين فى المحليات ، بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة التى تعمل جميع أجهزة الدولة على تنفيذها في كافة القطاعات التنموية و الخدمية.

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية القائمين على قطاع التدريب بالوزارة ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، بسرعة التوافق مع معايير المواصفة الدولية ISO 21001:2018 لضبط العملية التدريبية وفق المبادئ والاجراءات المعمول بها عالمياً لرفع كفاءة العاملين بالمحليات، ووضع مركز سقارة للتدريب فى مصاف المؤسسات التدريبية العالمية .

و أوضح اللواء هشام آمنه، أن مركز سقارة تواصل بالفعل مع المؤسسة الدولية ، و بدأ الأسبوع الحالى إجراءات التنفيذ ، و تشمل تطبيق حزمة من المعايير القياسية التى وضعتها منظمة ISO بما يتواءم مع متطلبات العصر الحديث ، والتى تشمل تطوير برامج التدريب من الناحيتين الفنية والإدارية ، والاهتمام ببيئة التعلم ، و تطوير آليات التدريب ، و جعلها إلزامية للترقى فى الوظائف التقليدية أو للراغبين فى شغل وظائف قيادية فى المحليات .

و شدد وزير التنمية المحلية على ضرورة أن يكون التطوير بشكل فعلى وعملى ، و ليس مجرد الحصول شهادة نظرية من المنظمات الدولية ، مؤكدا تقديم كافة التسهيلات المطلوبة من الوزارة لسرعة الاستجابة للمعايير الدولية المطلوبة ، وضخ الكوادر المتخصصة في شرايين المحليات والقطاع الحكومي فى المحافظات ، بما يسهم في دعم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، ورفع كفاءة وأداء العاملين في القطاع الإداري للدولة فى المحافظات.

و أضاف اللواء آمنة أن حصول مركز سقارة على شهادة ISO 21001:2018 يمثل نقلة نوعية فى وضعها مع منافسيها من المؤسسات التدريبية المماثلة و زيادة الميزة التنافسية للمركز ، ويفتح له الباب للتوسع فى برامج التدريب المختلفة للمحليات أو البرامج التنموية الأخرى.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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