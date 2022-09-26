هشام آمنة : بدء تطبيق المعايير الدولية لإدارة المؤسسات التدريبية بمركز التنمية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بضرورة رفع مهارات العاملين فى المحليات ، بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة التى تعمل جميع أجهزة الدولة على تنفيذها في كافة القطاعات التنموية و الخدمية.

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية القائمين على قطاع التدريب بالوزارة ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، بسرعة التوافق مع معايير المواصفة الدولية ISO 21001:2018 لضبط العملية التدريبية وفق المبادئ والاجراءات المعمول بها عالمياً لرفع كفاءة العاملين بالمحليات، ووضع مركز سقارة للتدريب فى مصاف المؤسسات التدريبية العالمية .

و أوضح اللواء هشام آمنه، أن مركز سقارة تواصل بالفعل مع المؤسسة الدولية ، و بدأ الأسبوع الحالى إجراءات التنفيذ ، و تشمل تطبيق حزمة من المعايير القياسية التى وضعتها منظمة ISO بما يتواءم مع متطلبات العصر الحديث ، والتى تشمل تطوير برامج التدريب من الناحيتين الفنية والإدارية ، والاهتمام ببيئة التعلم ، و تطوير آليات التدريب ، و جعلها إلزامية للترقى فى الوظائف التقليدية أو للراغبين فى شغل وظائف قيادية فى المحليات .

و شدد وزير التنمية المحلية على ضرورة أن يكون التطوير بشكل فعلى وعملى ، و ليس مجرد الحصول شهادة نظرية من المنظمات الدولية ، مؤكدا تقديم كافة التسهيلات المطلوبة من الوزارة لسرعة الاستجابة للمعايير الدولية المطلوبة ، وضخ الكوادر المتخصصة في شرايين المحليات والقطاع الحكومي فى المحافظات ، بما يسهم في دعم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، ورفع كفاءة وأداء العاملين في القطاع الإداري للدولة فى المحافظات.

و أضاف اللواء آمنة أن حصول مركز سقارة على شهادة ISO 21001:2018 يمثل نقلة نوعية فى وضعها مع منافسيها من المؤسسات التدريبية المماثلة و زيادة الميزة التنافسية للمركز ، ويفتح له الباب للتوسع فى برامج التدريب المختلفة للمحليات أو البرامج التنموية الأخرى.