”القباج” : مركز إمبابة يعد الأول على مستوى الشرق الأوسط في تخصيص...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - المركز يضم أقسام متخصصة لعلاج مرضى الإدمان من الإناث والمراهقين .. وتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة

مدير صندوق مكافحة الإدمان والأمين العام للصحة النفسية يتفقدان العيادات الخارجية لمتابعة سير العمل وتوفير كافة الخدمات العلاجية للمرضى

تأثيث مركز امبابة لعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية ويتضمن صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم " خماسي" وبلياردو وصالات جيم للرجال والسيدات وورش تدريب لتعليم المتعافين حرف مهنية يحتاجها سوق العمل

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بدء التشغيل التجريبى للعيادات الخارجية بمركز امبابة الجديد لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة ، تمهيدا لافتتاح المركز من قبل القيادة السياسية خلال الفترة المقبلة، لافته الى أن جميع الخدمات العلاجية تقدم لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية .

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،أن المركز الجديد المقرر افتتاحه في إمبابة رسميا خلال الفترة المقبلة يعد أول مركز على مستوى الشرق الأوسط يقدم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من ذوى الهمم ،كما يتضمن المركز أقسام متخصصة لعلاج الإناث من مرضى الإدمان، وكذلك الشباب والمراهقين ،لافته الى انه من المقرر افتتاح المركز قريبا ،بالإضافة الى مركز آخر بمحافظة قنا ليصل إجمالي عدد المراكز العلاجية الى 30 مركز خلال العام الجاري ،كما انه من المقرر افتتاح 4 مراكز علاجية جديدة في أوائل العام المقبل 2023 في العديد من المحافظات .

وتفقد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برفقة الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة الصحة النفسية بوزارة الصحة العيادات الخارجية بمركز امبابة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان لمتابعة بدء التشغيل التجريبى للعيادات ،والتأكد من توفير كافة المستلزمات والخدمات العلاجية للمرضى .

وأوضح عمرو عثمان أن جميع أعمال الأثاث من نجارة وموبيليا الخاصة بمركز إمبابة الجديد المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، وأن المركز يتضمن 6 عيادات خارجية وحجز داخلي للمرضى بعدد 243 سرير ،حيث يعد أكبر مركز لعلاج مرضى الإدمان من حيث الحجز الداخلي ، كما يتضمن المركز صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم " خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهني " للرجال والسيدات" لتعليهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل " .