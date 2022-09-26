وزير التعليم العالى يؤكد ضرورة اهتمام الجامعات بتنمية الحس الوطنى للطلاب

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور، ضرورة اهتمام كافة الجامعات المصرية بتنمية وعى الطلاب من خلال اتباع أساليب التوعية، وتنمية الحس الوطنى لدى الشباب.





جاء ذلك خلال برؤس الوزير اجتماع مجلس جامعة بنها، اليوم الإثنين، بحضور محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، ورئيس جامعة بنها الدكتور جمال سوسة، ووزير الصحة الأسبق الدكتور عادل عدوى، ومحافظ القليوبية الأسبق عدلى حسين، والمُستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور عادل عبدالغفار، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

وأعرب الوزير - فى بداية الاجتماع - عن سعادته بتواجده داخل جامعة بنها، مشيدًا بالدور المحورى للجامعة فى عملية التنمية الشاملة داخل المحافظة، مشيدا بدعم محافظ القليوبية الدائم لجامعة بنها، وتوفير كافة السبل لإنجاز مشروعات الجامعة لاسيما مشروع إنشاء مستشفى جامعة بنها الجديد.

وشدد الوزير على دور الجامعة والمحافظة وشركاء التنمية فى تحقيق الرؤية التنموية، وتلبية أية احتياجات للبناء والتطوير، مضيفًا أن أعمال التطوير التى تتم بالجامعة تعد جزءً من خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى دور جامعة بنها فى تحقيق إنجازات الدولة المتعددة فى مجال التعليم العالى، وخاصة إنشاء جامعة بنها الأهلية الحكومية والتى تعد إضافة لمنظومة الجامعات الأهلية فى مصر، لافتا إلى بدء الدراسة فى 12 جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية خلال العام الجامعى الجديد.

ونوه "عاشور" بأهمية تنمية المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة من خلال إنشاء هذه الجامعات الأهلية الجديدة، بالإضافة إلى استحداث تخصصات علمية بهذه الجامعات، تتلاءم مع متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، وإمداده بخريجين متميزين على مستوى عالٍ من التعليم، وقد روعى فى الهياكل الإدارية للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية أن تتحقق أغراض هذه الجامعات من خلال وجود ثلاث نواب لرئيس الجامعة أحدهم نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والثانى للإبداع والابتكار والتوظيف والثالث للشراكات الدولية، ومن خلال منظومة هذا الهيكل الجديد تتمكن الجامعات من ربط تخصصاتها العلمية بسوق العمل.

وشدد على ضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء العام الدرسى الجديد، وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب؛ لتوفير كافة سبل الراحة والبيئة المناسبة لاكتساب مزيد من الخبرات العلمية، مشيدًا بجامعة بنها باعتبارها إحدى الجامعات التى تتميز بمكانة علمية وبحثية فى مجال البحث العلمى، ولديها العديد من الكليات والبرامج الفريدة.

من جانبه، أشاد محافظ القليوبية بالدور المحورى الذى تقوم به جامعة بنها فى المحافظة من خلال تقديم خدمات تعليمية مميزة، مشيرًا إلى دعم المحافظة الكامل لكافة المشروعات التى تقوم بها جامعة بنها، لاسيما مشروع مستشفى جامعة بنها الجامعى الجديد.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بتطوير منشآت الجامعة، والنهوض بالعملية التعليمية، والاستعداد لبدء العام الدراسى الجديد 2022 /2023.