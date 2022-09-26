وكيل الأزهر يبحث مع أمين عام دار الفتوى بأستراليا سبل تعزيز التعاون الدعوى

جدة - نرمين السيد - قال وكيل الأزهر الدكتور محمد الضوينى، إن قضية الاجتهاد هى قضية العصر وخاصة بعد التغيرات المعاصرة الكثيرة التى واجهت العالم الإسلامى، مؤكدا أن الاجتهاد لا بد أن يكون مؤسسى لمواجهة أصحاب الانتماءات المختلفة التى تعمل على فرض وجهات النظر التى تؤيد توجهاتهم تحت دعوى الاجتهاد، مبينا أن الدين جاء لطمأنة القلوب ونشر المحبة والتعاون بين البشر ليكمل بعضهم بعضا.





وشدد وكيل الأزهر خلال لقائه أمين عام دار الفتوى فى استراليا الدكتور سليم علوان الحسينى، اليوم الإثنين، لبحث سبل التعاون فى المجال الدعوى. من جانبه أعرب أمين عام دار الفتوى فى أستراليا، عن اعتزازه بالأزهر وبجهوده الكبيرة فى خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم، مؤكدا أن منهج الأزهر هو المنهج الذى جاء به الإسلام، فهو منهج وسطى مستنير، مطالبا الجاليات المسلمة حول العالم بزرع المنهج الأزهرى فى النشء ليكون مرجعيتهم لنشر الصورة الصحيحة عن الإسلام.

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