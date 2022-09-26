وزيرة الهجرة تشارك باحتفالية «بنت الملك» لرعاية فتيات الأسر الأولى بالرعاية

جدة - نرمين السيد - شاركت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندى، فى احتفالية الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمشروع "بنت الملك"، لرعاية فتيات الأسر الأولى بالرعاية، بحضور بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثانى، ووزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، ومفتى الجمهورية شوقى علام.





وانطلقت احتفالية "بنت الملك"، اليوم الإثنين لرعاية فتيات الأسر الأولى بالرعاية، من مسرح الأنبا رويس من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، متضمنة عرضا لأبرز أهداف المبادرة، ووصولها لأكثر من 990 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية، التى تنفذ بالتعاون بين الكنيسة القبطية المصرية ووزارة التضامن منذ مايو 2020.

وأشادت وزيرة الهجرة بمبادرة "بنت الملك"، التى تعكس أهمية جهود الحماية والدور المجتمعى الذى يتوازى مع الدور الروحى الدينى للكنيسة المصرية الوطنية، لافتة إلى رعاية البابا تواضروس الثانى للشراكات المجتمعية ودعم جهود المؤسسات الوطنية.

وأثنت الوزيرة سها جندى على جهود وزارة التضامن الاجتماعى، ممثلة فى بنك ناصر الاجتماعى، للدعم الرئيسى لمشروع "بنت الملك"، مشيدة بجهود المصريين فى الخارج، أيضا، لدعم المبادرات الوطنية والمشاركة فى رعاية الأسر الأولى بالرعاية.

كما ثمنت قيام الجالية المصرية فى نيوجرسى بإطلاق فكرة المشروع من جمعية مجتمع مدنى مصرية فى الولايات المتحدة، وذلك برعاية من قداسة البابا تواضروس، بهدف إصدار دفاتر توفير بمبلغ مبدئى يتم إيداعه فى بنك ناصر الاجتماعى باسم "بنت الملك" يتم زيادته على مر السنوات من المتبرعين، ويحفظ للفتيات لمساعدتهن فى الزواج.

وأكدت سها جندى أن المصريين بالخارج مشهود لهم ارتباطهم بالوطن وتوجيه خبراتهم وجهود الدعم والعمل الإنسانى وصدقاتهم وعشورهم للداخل، مقدمين نموذجا للوطنية والعطاء ودعم أهلهم من المصريين، مشيرة إلى الكثير من المبادرات التى شارك فيها المصريون فى الخارج، ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لدعم المناطق الأكثر تصديرا للهجرة عير الشرعية، وكذلك دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها بروح المحبة والمشاركة التى نحتاج إليها فى المجتمع، مؤكدة أنها فخورة بالمبادرة وستقوم بالترويج لأهدافها بين المصريين بالخارج، لما تحمله من أهداف وقيم ومعانى نبيلة.

ويعد برنامج "بنت الملك" أحد برامج الخدمة الخاصة التى أطلقت برعاية البابا تواضروس الثانى لخدمة الرعاية الاجتماعية، التى تخدم الفتيات فى الكنيسة القبطية فى عدة مجالات منها التعليم والزواج.

ويهدف البرنامج إلى مساعدة الفتيات من الأسر الأولى بالرعاية، فى نفقات الزواج بإصدار دفاتر توفير للمساعدة فى ذلك، وفقا لبروتوكول تعاون بين الكنيسة "أسقفية الخدمات" ووزارة التضامن الاجتماعى "بنك ناصر الاجتماعى"، بداية من مايو 2020، وشاركت فيه جمعيات من بينها جمعية Hope بجنوب الولايات المتحدة الأمريكية، وجمعية الأنبا إبراهام فى كندا.

وفى ختام الفعاليات، قام قداسة البابا تواضروس الثانى بتكريم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندى.