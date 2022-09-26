محافظ الغربية: تجهيز 2569 مدرسة لاستقبال مليون و208 آلاف طالب

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ عددًا من المدارس بطنطا وكفر الزيات، اليوم الإثنين، يرافقه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن، للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، وتوفير كافة سبل الراحة لجميع الطلاب والقائمين على منظومة التعليم.
وشملت الجولة تفقد مدرسة سبرباى الرسمية للغات، ومدرسة أم المؤمنين الثانوية، ومعهد النور للمكفوفين، والمدرسة الرسمية الدولية، حيث تابع المحافظ انتظام الدراسة بها منذ منتصف هذا الشهر.
كما تفقد "رحمى" مدرسة كفر الزيات الثانوية الميكانيكية العسكرية، والمدرسة الابتدائية الحديثة بكفر الزيات، وشاهد أثناء جولته تدريب المعلمين على استخدام السبورة الذكية، وتجهيز الفصول، وصيانة الملاعب.
ووجه المحافظ هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بعمل احتفاليات داخل المدارس فى أول يوم لاستقبال الطلاب، بالإضافة إلى تثبيت فقرة فى الإذاعة المدرسية عن المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية، وبناء نموذج لمراسم تحية العلم والنشيد الوطنى يعمم على كافة المدارس.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن أن المديرية وضعت خطة زمنية خلال الفترة الماضية للاستعداد للعام الدراسى الجديد من خلال صيانة المدارس سواء صيانة بسيطة أو صيانة شاملة، إذ تم تجهيز 22 مدرسة جديدة بقوة 319 فصلًا دراسيًا لافتتاحها ودخولها الخدمة مع بداية العام الدراسى، مع الانتهاء من الصيانة البسيطة والشاملة لـ2569 مدرسة حالية، وتزويدها بـ3800 مقعد للمراحل التعليمية المختلفة خاصة المدارس الموجودة بقرى "حياة كريمة".
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