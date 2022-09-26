وزير التعليم: مصر فى صدارة مجال الذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - وفى بداية كلمته أعرب الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن سعادته لمشاركته اليوم فى هذا الحدث المهم، مشيرا إلى التعاون الدائم بين الوزارة والأزهر الشريف ودوره المهم فى دعم العملية التعليمية.

وأوضح الوزير أنه فى ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، والتحول الرقمى، واستراتيجية بناء الإنسان المصرى التى أطلقها رئيس الجمهورية فى عام 2018 بجامعة القاهرة، لم يعد الطالب المصرى يعتمد على الحصول على الشهادة فقط دون أن يحدث له التعلم الحقيقى القادر على المنافسة فى السوق الدولى والعالمى والمصرى؛ وعلينا أن نعد المتعلم لكى يواجه هذا، ويكون قادر على التعلم بنفسه، وهذه هى الرؤية الحقوقية لتعليم وبناء الإنسان المصرى، مؤكدا على أن الهندسة الوراثية والذكاء الاصطناعى وغيرهما يتم الاعتماد عليها فى المستقبل، ويكون المتعلم قادر على بناء نفسه فى هذا الإطار، وأن يمتلك العقلية الذهنية، والمهارات التى تمكنه؛ ليكون قادرا على المنافسة باعتبار أن رؤية مصر 2030 هى أن يكون الفرد "متعلما معتزا بذاته يقبل التعددية والتنافسية".

وأضاف الوزير أن الجانب الآخر والأكثر أهمية هو الموهوبون والفائقون وكيفية الاهتمام بهم؛ باعتبارهم قاطرة التقدم لأى بلد، مشيرا إلى أن الرئيس أكد على الاهتمام بهم واكتشاف الموهوبين وإثرائهم، وهذا ما يتم العمل عليه الآن.

وأشار الدكتور رضا حجازى إلى أن اختيار اللجنة التنسيقية لهذا الموضوع يؤكد على أن الذكاء الاصطناعى يعتبر القاطرة التى ستقود العالم فى المستقبل، حيث إنه من ركائز الثورة الصناعية الرابعة، وتفعيل دور المدرسة فى المشاركة فى حماية البيئة، ويساعد الطفل العربى على تقديم حلول تكنولوجية معتمدة على الذكاء الاصطناعى، للمشكلات التى لاحظها فى محيطه ومجتمعه، والتى منها على سبيل المثال: حماية النبات والغابات والحيوانات المهددة بالانقراض، وحماية الثروة المائية والحفاظ عليها، ووضع تصور للمدينة الذكية الصديقة للبيئة، وحماية الهواء والبحار والمحيطات من التلوث، والحد من مخاطر التغيرات المناخية، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة المحافظة على البيئة.

وأوضح الدكتور رضا حجازى أن استضافة مصر لهذا الحدث المهم، الذى يأتى بالتزامن مع حصول أبنائنا الطلاب على المراكز الأولى فى الأولمبياد الدولى للمعلوماتية منذ أيام قليلة، وكذلك إعلان مصر استضافة وتنظيم الأولمبياد الدولى للمعلوماتية عام 2024، بمشاركة "99" دولة، كل ذلك إنما يؤكد صدارة مصر فى هذا المجال، واستعداد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ "COP27" فى شهر نوفمبر المقبل.

ووجه الدكتور رضا حجازى كلمة للطلاب الفائزين قائلا لهم: عليكم ببذل قصارى جهدكم من أجل الحفاظ على ما حققتموه من نتائج عظيمة، والاستفادة منها بما يحقق الخير لمصرنا الغالية، والاستفادة من إمكاناتكم وقدراتكم فى مجال البرمجة والتكنولوجيا، وتحقيق المزيد من التقدم والتخصص فيه، فالمستقبل مفتوح أمامكم، وقد حصل معظم الدارسين فى هذا المجال على منح دراسية فى أرقى الجامعات بالخارج، ويعمل بعضهم حاليا فى كبرى الشركات فى العالم.

ومن جهته قال فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، إن مشاركة الأزهر الشريف هذا العام فى هذا الحدث، تأتى تماشيا مع تفاعل الأزهر مع رؤية الدولة المصرية 2030؛ حيث تبين فعاليات هذا العام أهمية البرمجة فى الحفاظ على البيئة؛ لما للبيئة من أهمية قصوى فى حياتنا.

وأثنى وكيل الأزهر على الأهداف المستنيرة لهذا الحدث، والتى منها: مساعدة المجتمع العربى وخاصة جمهور المعلمين والتلاميذ إلى إبراز طاقاتهم وقدراتهم، وخاصة أن التطبيقات التكنولوجية تدخلت فى تفاصيل كثيرة فى حياتنا، وتوفير بيئة تعليمية بأسلوب ممتع ويسير؛ لتكون فرصة أمامهم لفتح آفاق نحو تخصصات جديدة عبر إشراكهم بمسابقات البرمجيات الشيقة والممتعة، وتكون فرصة حقيقية لتبادل الخبرات فى مجال تعليم البرمجيات.

وأكد وكيل الأزهر أن الإسلام قد سبق الحضارات الحديثة فى العناية بالبيئة، والارتقاء بها، وحمايتها من الفساد والتلوث، وذلك بوضع تشريعات خاصة وضوابط محكمة تدور حول العمارة والتثمير، والتشجير والتخضير، والنظافة والتطهير، وغير ذلك من آليات تتجاوز حد المحافظة على البيئة إلى الإحسان إليها، واستثمار مواردها بما لا يضر بالتوازن الطبيعى.

وقدم كورال مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أثناء الحفل فقرات غنائية، كما تم تكريم الطلاب الفائزين.

جاء ذلك بحضور فضيلة الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أشرف عزازى، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والدكتور إبراهيم فتحى معوض رئيس اللجنة العلمية للأسبوع العربى للبرمجة، والدكتور أيمن عبد الغنى رئيس المعاهد الأزهرية، والدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية التعليم العام، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.