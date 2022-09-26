النقل تنشر تقريرا لتوضيح الحقائق حول مشروعات النقل الأخضر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة النقل- فى تقريرها الصادر، اليوم الإثنين- أن هناك بعض الأسس والمعايير التى يتم على أساسها اختيار وسائل النقل وأماكن تنفيذها، حيث يتم فى البداية إعداد دراسات نقل دقيقة تشمل حصر أعداد السكان بالمناطق المخطط تنفيذ مشروع النقل الحضرى بها، وكذلك المناطق المحيطة ومواقف السيارات التى تخدمها، شاملة تحديد حجم حركة المواطنين من وإلى وداخل هذه المناطق، ثم تحديد أنسب المسارات لتنفيذ المشروع بما يحقق خدمة أكبر عدد ممكن من جمهور المواطنين داخل هذه المناطق، وذلك فى ضوء عرض الشوارع وإزدحامها وطبيعة المنحنيات بها.

وأضافت أن يلى ذلك تحديد عدد المحطات المطلوب تنفيذها على المسار ومواقعها والمسافات البينية بينها، ويتم تصميمها فى ضوء عدد الركاب المتوقع بكل محطة، ثم فى ضوء نتائج تدقيق حجم الطلب وتصميم المسار والمحطات يتم اختيار أنسب وسيلة من وسائل النقل الحضرى، وذلك طبقا لمميزات وقدرة كل وسيلة على تحقيق الهدف المطلوب من تنفيذها.

واستعرضت الوزارة فى تقريرها الأسس والمعايير والمواصفات التى تم اتباعها فى كل مشروع من مشروعات النقل الجماعى الأخضر المستدام صديق البيئة التى يتم تنفيذها حاليا والتى تشمل:

* أولا مترو الأنفاق:

- أسس اختيار وسائل النقل الحضرى:

- مسافات متقاربة بين المحطات بمتوسط 1 كم بين كل محطتين.

- نفقى فى شوارع ضيقة.

- علوى فى شوارع عريضة.

- سطحى فى أماكن معزولة وفقا للتخطيط العمرانى للمنطقة ونوع التربة.

- مدة تنفيذ كبيرة.

- حجم نقل كبير.

1. السرعة التصميمية: 90 - 100 "كم/ساعة".

2. التكلفة المالية: 140 مليون دولار لكل كيلو متر نفقى – 100 مليون دولار لكل كيلو متر علوى – 70 مليون دولار لكل كيلو متر سطحى.

3. الطاقة الاستيعابية راكب/ ساعة/ اتجاه 40 – 65 ألفا.

4. الطاقة الاستيعابية/ اليوم: 1 – 1.5 مليون.

5. المسافة بين المحطات: 0.8 – 1.2 كم.

6. أماكن التنفيذ: مناطق عالية الكثافة.

7. طريقة التنفيذ: نفقى- علوى- سطحى.

المـــــزايـــــا:

• تساهم شبكة مترو الأنفاق بشكل كبير فى حل مشكلة النقل داخل إقليم القاهرة الكبرى.

• تخدم شبكة مترو الأنفاق مناطق عالية الكثافة السكانية، حيث تنقل الخطوط الحالية حوالى 2 مليون راكب/ اليوم وتصل إلى حوالى 7 ملايين راكب/اليوم باستكمال باقى الشبكة المكونة من 5 خطوط بأطوال حوالى 180 كم داخل القاهرة الكبرى.

• تحقق شبكة المترو الربط والتكامل بين كافة مكونات شبكة النقل الجماعى بالجر الكهربائى "المونوريل – القطار الكهربائى الخفيف"، وكذلك وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة، كما تم فى المحطة المركزية التبادلية عدلى منصور، حيث تمت مراعاة الربط وتبادل الخدمة فى المحطات التبادلية التى يتم تحديد أماكنها وفقا لمتطلبات النقل.

• ربط شمال القاهرة بجنوبها عن طريق:

- الخط الأول الممتد من المرج الجديدة حتى حلوان بطول 44 كم وعدد 35 محطة.

- الخط الثانى: والممتد من شبرا الخيمة حتى المنيب بطول 21.6 كم وعدد 20 محطة.

- الخط السادس: المخطط إنشاؤه والممتد من منطقة الخصوص شمالا وحتى منطقة المعادى الجديدة بطول 35 كم وعدد 26 محطة.

• كما يتم ربط شرق القاهرة بغربها من خلال:

- الخط الثالث: الممتد بطول 41.2 كم وعدد 34 محطة من محطة عدلى منصور المركزية بشرق القاهرة مرورا بشارع جسر السويس ومصر الجديدة ومنطقة وسط البلد ثم يعبر أسفل النيل تحت جزيرة الزمالك حتى الكيت كات ثم يتفرع شمالا إلى إمبابة وجنوبا إلى المهندسين وصولا لجامعة القاهرة.

- الخط الرابع "خط الهرم": بطول 42 كم وعدد 38 محطة ويحقق الربط بين محافظة القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، حيث يمتد من حدود مدينة 6 أكتوبر مرورا بالمتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، ثم يمتد ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح، ثم يمتد حتى محطة الفسطاط ليتقاطع مع الخط السادس، ثم إلى شارع صلاح سالم ثم طريق النصر مرورا بمدينة نصر لينتهى عند مدينة المحطة المركزية لوسائل النقل الجماعية.

• تقديم خدمة نقل سريعة آمنة تعمل على خفض زمن الرحلات للركاب، خفض استهلاك الوقود المدعم وبأسعار تنافسية نتيجة خفض الاعتماد على وسائل النقل الخاصة.

• خلق سيولة مرورية على الطرق السطحية والحد من الازدحام والحوادث المرورية على الطرق، حيث يتم تنفيذ المسارات النفقية فى المناطق الضيقة عالية الكثافة لوسائل لنقل السطحية مثل مناطق وسط البلد ومصر الجديدة، بينما يتم تنفيذ المسارات العلوية فى المناطق التى لا تحتاج لمنحنيات عالية مثل مسار الخط الثالث بشارع جسر السويس تم تنفيذ 6 محطات علوية بالجزيرة الوسطى بما لا يعيق حركة المرور.

• تتميز الوحدات المتحركة للمترو بسعة ركاب عالية تصل إلى 1700 راكب / القطار.

• كما تهدف وزارة النقل حاليا إلى توطين التكنولوجيا وتعظيم دور المكون المحلى فى مشروعات المترو من خلال تصنيع وتجميع الوحدات المتحركة بالتعاون مع شركتى "سيماف" و"نيريك" المصريتين.

• راعت مشروعات مترو الأنفاق خدمة كبار السن وذوى الهمم بداية من دخول المحطات باستخدام الإشارات الأرضية وحتى القطارات التى تحتوى على أماكن خاصة بذوى الهمم أو اللوحات الضوئية والإذاعات الداخلية.

ثانيا المونوريل:

أسس اختيار وسائل النقل الحضرى:

- مسافات متقاربة بين المحطات بمتوسط 2 كم بين كل محطتين.

- يتم تنفيذه على مسار علوى مع امكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتى لها انحناءات أفقية كبيرة.

- لا تشغل حيزا كبيرا بالشوارع.

- مدة تنفيذ قصيرة نسبيا.

- حجم نقل كبير.

1. السرعة التصميمية: 90 كم/ساعة.

2. التكلفة المالية: 30 مليون دولار لكل كيلو متر.

3. الطاقة الاستيعابية فى الساعة: 25 – 45 ألف راكب/ساعة/اتجاه.

الطاقة الاستيعابية فى اليوم: 600 ألف راكب يوميا بتركيب 4 عربات بكل قطار، وسترتفع إلى 1.2 مليون راكب يوميا عند زيادة تركيب القطارات إلى 8 عربات بكل قطار.

4. المسافة بين المحطات: 1 - 2.5 كيلو متر.

5. أماكن التنفيذ: المناطق عالية ومتوسطة الكثافة .

6. طريقة التنفيذ: علوى.

المـــــزايـــــا:

• يتم تنفيذ المونوريل بالأماكن التى يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككى الأخرى، حيث يتميز المونوريل بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة، والتى لها إنحناءات أفقية كبيرة ولا يحتاج إلى تعديلات كثيرة فى المرافق كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات إلى حد كبير.

• يربط مونوريل شرق النيل "العاصمة الإدارية" مدينة نصر بالعاصمة الإدارية، حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا إلى شارع الخليفة الظافر والحى السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا إلى الوفاء والأمل ثم يتجه إلى محور المشير طنطاوى وشارع التسعين الجنوبى وصولا إلى بيت الوطن، ثم يمر بأحياء العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا المسار به العديد من الكتل السكنية عالية الكثافة.

• يربط مونوريل غرب النيل "6 أكتوبر" منطقة المهندسين وإمبابة بمدينة 6 أكتوبر؛ حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة وادى النيل متجها إلى محور 26 يوليو عإلى الكثافة وصولا إلى داخل أحياء مدينة 6 أكتوبر ومنتهيا بالمنطقة الصناعية بالمدينة.

• كما يتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوى بالجزيرة الوسطى بالشوارع التى يمر بها، ولا يحتل أى أجزاء من الشارع، الأمر الذى يعنى عدم تأثر حركة المرور بهذه الشوارع.

• من أهم مميزات المونوريل أنه صديق للبيئة وآمن وسريع ولا يصدر أى ضوضاء أثناء التشغيل.

ثالثا: الترام

أسس اختيار وسائل النقل الحضرى.

- مسافات متقاربة بمتوسط 0.5 كم بين كل محطتين.

- مناورة عالية.

- يتم تنفيذه على مسار سطحى ويمكن تنفيذه على مسار علوى أو نفقى عند التقاطعات البسيطة.

- مدة تنفيذ قصيرة نسبيا.

- حجم نقل كبير.

1. السرعة التصميمية: 40 – 60 كم/ساعة.

2. التكلفة المالية: 15 مليون دولار لكل كيلو متر.

3. الطاقة الاستيعابية: 13 ألف راكب فى ساعة لكل اتجاه.

4. الطاقة الاستيعابية: 400 ألف راكب/يوم.

5. المسافة بين المحطات: 0.4 – 0.6 كم.

6. أماكن التنفيذ: الربط بين مسافات متقاربة ذات كثافة متوسطة داخل المدن.

7. طريقة التنفيذ: علوى – سطحى.

المـــــزايـا :

• يبلغ طول الخط 13.2 كم ويشتمل على عدد 24 محطة، حيث تعتبر محطتا فيكتوريا وسيدى جابر محطات تبادلية مع مشروع مترو الإسكندرية.

• سيتم تنفيذ إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بالكامل من إشارات ‏وقضبان وإنشاء كبارى فى مناطق ‏التقاطعات المرورية لعزل مساره عن حركة المرور لتحقيق ‏الهدف من المشروع المتمثل فى ‏تخفيف التكدسات المرورية وتقديم ‏خدمات مميزة ‏لجمهور الركاب بالإسكندرية والحفاظ على الأصول وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل وزيادة العمر الافتراضى لها، وسيتم تقليل زمن الرحلة إلى 31 دقيقة، حيث ستزيد سرعته إلى 21 كم /ساعة وسيتم تقليل زمن التقاطر إلى 3 دقائق.

• يهدف التطوير إلى التغلب على الاختناقات المرورية عند التقاطعات بالشوارع والمحاور الرئيسية

• تقليل الكثافة المرورية الناتجة عن استخدام السيارات الخاصة فى المسافات القصيرة داخل المدن.

رابعا: الأتوبيس الترددى السريع:

أسس اختيار وسائل النقل الحضرى:

- مسافات متقاربة بمتوسط 2 كم بين كل محطتين.

- مناورة عالية

- يتم تنفيذه على مسار سطحى.

- مدة تنفيذ قصيرة.

- حجم نقل متوسط.

1. السرعة التصميمية: 50 – 70 كم/ساعة

2. التكلفة المالية: 2.5 مليون دولار لكل كيلو متر.

3. الطاقة الاستيعابية: 10 ألف راكب فى الساعة بكل اتجاه.

4. الطاقة الاستيعابية: 180 ألف راكب فى اليوم.

5. المسافة بين المحطات: 1 - 2 كيلو متر.

6. أماكن التنفيذ: فى الطرق التى يسمح بها القطاع العرضى للطريق لإنشاء المحطات.

7. طريقة التنفيذ: علوى – سطحى.

المـــــزايـــــا

• مرن الاستخدام ويسير فى مسارات منعزلة

• يتم توطين صناعته بمصر

• تكلفته أقل مقارنة بوسائل النقل الأخرى

• سرعة تحميل الركاب من المحطات

• مواعيد قيام ووصول ثابتة وجداول تشغيل منتظمة وانتطام لزمن التقاطر

• عرض معلومات الرحلة داخل الأتوبيسات

• كثافة نقل عالية بدون كثافة مرورية

خامسا القطار الكهربائى الخفيف LRT:

أسس اختيار وسائل النقل الحضرى

- مسافات متباعدة نسبيا بمتوسط 5 كم بين كل محطتين.

- يتم تنفيذه على مسار سطحى ويمكن تنفيذه على مسار علوى أو نفقى عند التقاطعات.

- ولا تحتاج لمناورات عالية.

- مدة تنفيذ متوسطة.

- تربط المدن الجديدة ببعضها.

1. السرعة التصميمية: 120 كم/ساعة.

2. التكلفة المالية: 22 مليون دولار لكل كيلو متر.

3. الطاقة الاستيعابية فى الساعة: 20 – 40 ألف راكب/ ساعة/ اتجاه.

4. الطاقة الاستيعابية فى اليوم: 1 مليون راكب يوم.

5. المسافة بين المحطات: 3.5 - 6.5 كم.

6. أماكن التنفيذ: ربط المدن الجديدة على مسافات متباعدة.

7. طريقة التنفيذ: "علوى – سطحى".

المـــــزايـــــا:

• يبدأ المسار من محطة عدلى منصور المركزية التبادلية يتوازى مع طريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوى، ثم يتفرع شمالا بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوبا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ثم يمتد إلى المدينة الرياضية الدولية بطول إجمإلى 105 كم بعدد 19 محطة.

• يحقق مشروع القطار الكهربائى خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث للمترو بمحطة عدلى منصور المركزية، ويخدم المدن الجديدة على طريق "القاهرة/ الإسماعيلية" الصحراوى مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر حتى العاشر من رمضان شمالا والعاصمة الإدارية جنوبا للتسهيل على المواطنين للانتقال من القاهرة إلى تلك المدن والعكس أيضا، مما يحقق إضافة عائد اقتصادى من خلال المساهمة فى زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيا وتجاريا وصناعيا، فضلا على خفض تكاليف الصيانة للطرق السطحية نتيجة تقليل الكثافة المرورية عليها.

• يحقق خدمة تبادل الركاب مع مونوريل شرق النيل "العاصمة الإدارية" فى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، القطار الكهربائى السريع فى محطة العاصمة المركزية، مما يضمن تنفيذ شبكة نقل متكاملة.

• ربط العاصمة الإدارية بإقليم القاهرة الكبرى من خلال شبكة نقل جماعى أخضر مستدام يتسم بالأمان والفاعلية، ويساهم بشكل مباشر فى أجندة مواجهة آثار تغير المناخ.

• يتم توفير خطوط أتوبيسات صديقة للبيئة مغذية لتتكامل مع محطات المشروع لتعظيم الفائدة وزيادة عدد الركاب، بالإضافة إلى إنشاء ساحات انتظار للسيارات خارج المحطات تسع حوالى 800 سيارة لتشجيع أصحاب السيارات الخاصة لركوب القطار الكهربائى.

• يشمل المشروع 22 قطارا تصل سرعته حوالى 120 كم/ ساعة يتحرك فى مسار معزول بأسوار من الجهتين بطول 120 كيلومترا لضمان تأمينه أثناء الحركة، حيث تم إنشاء 7 كبار لمسار القطار بطول 6 كم و4 كبار للسيارات لحل مشكلات التقاطعات مع المحاور والطرق الرئيسية بإجمالى أطوال 5 كم، كما تم تنفيذ نفقين لمسار القطار بطول 500 متر ونفق واحد للسيارات، بالإضافة إلى تنفيذ 6 كبار للمشاة تيسيرا لحركة الركاب.

• خفض زمن الرحلات للركاب على طول مسار الخط، خفض استهلاك الوقود، حيث إن تشغيل الخط يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.



سادسا القطار الكهربائى السريع:

أسس اختيار وسائل النقل الحضرى:

- مسافات كبيرة بمتوسط 25 كم بين كل محطتين.

- لا تحتاح لمناورات عالية.

- يتم تنفيذه على مسار سطحى ويمكن تنفيذه على مسار علوى أو نفقى عند التقاطعات الرئيسية.

- مدة تنفيذ كبيرة نظرا للمسافات الكبيرة للمسارات.

- تربط المدن الرئيسية والمحافظات ببعضها.

1. السرعة التصميمية: 250 كم/ساعة.

2. التكلفة المالية: 25 مليون دولار لكل كيلو متر.

3. الطاقة الاستيعابية: 15 ألف راكب فى ساعة بكل اتجاه.

4. الطاقة الاستيعابية: 250 ألف راكب/يوم.

5. المسافة بين المحطات: 30 - 50 كم "لمحطات القطار السريع والإقليمى".

6. أماكن التنفيذ: الربط بين المحافظات والموانئ والمدن الكبرى.

7. طريقة التنفيذ: علوى – سطحى.

المـــــزايـــــا :

• يتم تنفيذ شبكة القطار السريع لتحقيق خدمة نقل الركاب والبضائع، وتتكون من ثلاثة خطوط حوالى 2000 كم وعدد 60 محطة كالتالى:

- الخط الأول يمتد من العين السخنة وحتى حدائق أكتوبر ثم يتفرع جنوبا حتى الفيوم/بنى سويف ويتفرع شمالا حتى الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح بطول حوالى 660 كم وعدد 22 محطة.

- الخط الثانى يمتد من محطة الفيوم/ بنى سويف وحتى مدينة أبو سمبل بطول 1100 كم غرب طريق الصعيد الصحراوى الغربى، وعدد 35 محطة.

- الخط الثالث يمتد من المحطة التبادلية مع الخط الثانى "محطة قنا"، ثم يمتد شرقا حتى الغردقة، ثم إلى ميناء سفاجا بطول حوالى 225 كم، عدد 3 محطات.

• يتميز القطار السريع بقدرته على العمل لمسافات طويلة، حيث تصل سرعته إلى 250 كم/ساعة، لذا تم إنشاؤه للربط بين جميع محافظات مصر لنقل الركاب والبضائع، ويعتبر من وسائل النقل الآمنة والمنفصلة تماما عن المحاور المرورية القائمة بالمدن، لذلك يتخذ أقصر الطرق ليختصر المسافة بين جميع المحافظات، حتى أنه جعل المسافة بين شمال مصر وجنوبها لا تتجاوز خمس ساعات.

• خلق محور تنموى برى أخضر يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط لتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية وربط الموانئ اللوجيستية على البحرين فلم تعد الحركة قاصرة على موانئ بورسعيد أو دمياط فقط، بل سيصبح الوصول إلى جميع الموانئ أكثر سهولة لنقل البضائع بين الموانئ المختلفة "ميناء العين السخنة، ميناء جرجوب غرب العلمين، موانئ إسكندرية وبرج العرب والدخيلة... إلخ".

• أحد ركائز خطة التنمية المستدامة التى تنفذها الدولة لخدمة الزحف العمرانى فى المدن التى يمر بها على طول المسار "العاصمة الإدارية - مدينة السادس من أكتوبر - الإسكندرية - برج العرب - العلمين - مطروح - المنيا - سوهاج - أسيوط - الأقصر - أسوان - توشكى - أبو سمبل – الغردقة - سفاجا"، حيث يسهل حركة الانتقال منها وإليها وبالتالى يخفف العبء عن الوادى والدلتا.

• تهدف شبكة القطار السريع إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية

• نقل الإنتاج المحلى لموانيء التصدير "موانئ بحرية - موانئ جافة - موانئ جوية".

• ربط المناطق الصناعية بموانئ التصدير

• يتميز القطار السريع بسعة نقل أعلى مما يقلل الازدحام المرورى، ويحقق أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة، ويساعد على التنمية الاقتصادية، ويعزز البنية التحتية للمنطقة.

• إنشاء مناطق لوجيستية جديدة، حيث تخدم جميع المناطق الصناعية والزراعية المار بها لنقل المنتجات والخامات منها وإليها وإليها بسرعة تصل إلى 120 كم/ساعة.

• تنمية حركة السياحة بين البحر الأحمر "الغردقة" وجنوب الصعيد "الأقصر – أسوان – أبوسمبل"، والتى تتيح للشركات السياحية مرونة أكثر فى تنويع البرامج السياحية.