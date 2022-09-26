الكاتدرائية المرقسية تحتفل ببرنامج "بنت الملك" بحضور البابا تواضروس ومفتي الجمهورية

وتشهد الاحتفالية حضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، و السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، ومحمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

محمد يوسف

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