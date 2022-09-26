وزير القوى العاملة يلتقي السفير الكويتي بالقاهرة:منظومة الكترونية جديدة بين ” الوزارة”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 سبتمبر 2022 05:29 مساءً - تفقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، يرافقه السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة ،"وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بديوان عام الوزارة، ، للتعرف على سيرالعمل بها ،واستقبال المواطنين،والإستعدادات الجارية ،لبدء العمل من خلال المنظومة الالكترونية الجديدة بين الجانبين "المصري والكويتي"..وأكد الوزير أن الهدف من إنشاء "الوحدة"،التسهيل على المواطنين في انهاء إجراءات السفر ،بتقديم كافة الخدمات،وسبل الراحة،حيث أشاد السفير الكويتي "بالوحدة" مؤكداً على الجهود التي تبذلها الوزارة لصالح العمالة المصرية في الداخل والخارج .

جاء ذلك عقب لقاء "الوزيرشحاتة"بمكتبه بديوان عام الوزارة،بالسفير الكويتي،والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم صقر الغانم ،ورئيس القسم السياسي بالسفارة، مشاري المزيني،وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، بشأن مواجهة كافة المعوقات أمام العمالة المصرية الراغبة فى السفر الى دولة الكويت، ووضع آليات تنظيمية جديدة لعمليات تنقل الايدي العاملة بين "الدولتين" ..وفي بداية اللقاء رحب وزير القوى العاملة بالوفد الكويتي، مؤكداً عمق العلاقات المصرية الكويتية ، وناقش مع "السفير"، كل سبل التعاون لإنهاء الإجراءات المقدمة من جانب السفارة الكويتية في القاهرة.

ونوه "الوزير" إلى أن الوزارة بصدد اعداد منظومة الكترونية بالتنسيق مع سفارة الكويت بالقاهرة، بشأن انهاء اصدار التأشيرات للعمالة المصرية الراغبة في العمل بدولة الكويت الشقيقة ..ومن جانبه قدم السفير الكويتي الشكر والتقدير للوزير حسن شحاتة،على حفاوة الاستقبال ،والتهنئة على توليه حقيبة الوزارة ،وثقة القيادة السياسية فيه،معرباً عن حرصه في التواصل مع "الوزارة" فيما يخص ملف العمالة المصرية ،في إطار توفير كافة إمكانيات حمايتها ورعايتها ،مثماً في الوقت ذاته إستمرار التعاون والتنسيق بين مصر والكويت في كافة المجالات ،بما يُسهم في إستقرار وتقدم "البلدين" و"المنطقة العربية"

وفي ختام اللقاء قدم الوزير شحاتة هدية تذكارية للسفير الكويتي للتعبير عن مدى التقدير والتعاون ..حضر الاجتماع من "الوزارة": إيهاب عبد العاطى المستشار القانوني للوزير ، وامال عبد الموجود رئيس الادارة المركزية للعلاقات الدولية، وهيثم الدهان مدير إدارة الشئون السياسية والاقتصادية، ومهيب أبو زيد ممثل إدارة التشغيل بالخارج .