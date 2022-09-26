محافظ الفيوم: هدف منصة منظومة التحول الرقمى رفع الوعى بالمشروعات القومية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، أن المنصة الإلكترونية لمنظومة التحول الرقمى، تهدف إلى رفع الوعى لدى المواطنين بالمشروعات القومية التى يجرى تنفيذها، ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فى ظل توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، مؤكدا على ضرورة إتاحة المعلومة للمواطن، لضمان مشاركته فى تقديم المقترحات والرد على شكواه.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ، اليوم الإثنين، مع رؤساء القطاعات ورؤساء مجالس المدن، لمتابعة آليات إطلاق المنصة الإليكترونية الرقمية للمشروعات القومية، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتعاون مع جامعة الفيوم، تحت إشراف الدكتور ياسر حتاتة رئيس الجامعة، والدكتور محمد خفاجى عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

شارك فى الاجتماع الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والدكتور أحمد سلامة بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الفيوم، وإسلام عبد التواب منسق مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة، والدكتورة وسام سعيد مسئول المنصة الإلكترونية.

واستعرض الدكتور أحمد سلامة -خلال الاجتماع - آلية عمل النسخة التجريبية من المنصة الإليكترونية لمنظومة التحول الرقمى التى تم إعدادها لجميع المشروعات القومية على أرض المحافظة، والبيانات والإحصائيات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى يجرى تنفيذها بمركزى إطسا ويوسف الصديق، وكيفية دخول المواطنين على المنصة لتقديم الشكاوى والمقترحات، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على نسب تنفيذ المشروعات ومتابعة معدلات الإنجاز.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن المحافظة تسعى لإطلاق منصة متكاملة لإدارة كافة موارد المحافظة، والموارد البشرية، والبنية التحتية والفوقية، من خلال خريطة رقمية تفاعلية، وإعداد قاعدة معلومات وخريطة جغرافية بما يجرى تنفيذه على أرض المحافظة، للتيسير على متخذى القرار، لافتا إلى التعاون مع كليتى الحاسبات، والأداب، ومركز معلومات جامعة الفيوم، ووزارة الاتصالات، فى هذا الشأن.

وأضاف أن استخدام المواطنين لهذه المنصة الإلكترونية سيتيح لهم التعرف على ما تم إنجازه من مشروعات، وسهولة التواصل مع المحافظة لتقديم المقترحات والشكاوى والاستفسارات المتعلقة بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما ستتيح المنصة آليات إدارة مشروعات المبادرة إلكترونيا، من خلال التواصل الفعال بين كافة الجهات التنفيذية، لتيسير الإجراءات والإسراع فى معدلات تنفيذ كافة الأعمال.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء القطاعات، بسرعة ترشيح مندوب عن كل قطاع، للمشاركة فى البرنامج التدريبى حول آليات التعامل مع المنصة الإليكترونية، تمهيدا لإطلاقها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.