تنفيذ 43 قرار إزالة تعديات وإشغالات بحى الأربعين بالسويس

جدة - نرمين السيد - أكدت محافظة السويس، تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة خلال المرحلة الثانية من الموجة الــ 20 لإزالة التعديات والإشغالات، اليوم الإثنين، داخل نطاق حى الأربعين بناء على توجيهات محافظ السويس عبد المجيد صقر.





وذكر بيان صحفى صدر عن المكتب الإعلامى للمحافظة، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 43 قرارا لإزالة تعديات وإشغالات وأكشاك مخالفة فى شارع الغورى بنطاق حى الأربعين لليوم الثانى على التوالى. من جانبه، قال الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، إن حملات الموجة 20 مستمرة فى كافة أنحاء المحافظة من أجل استرداد أرضى الدولة المنهوبة من قبل بعض المتعدين عليها، مؤكدا تحرير محضر وتحذير المخالفين بعدم تكرار ذلك الأمر. وشدد على وجود تنسيق كامل بين الأجهزة الأمنية فى المحافظة، لتنفيذ تلك الحملات وإزالة كافة التعديات الموجودة على مستوى أحياء المحافظة الخمسة. شارك فى الحملة قيادات مديرية الأمن وقسم شرطة الأربعين وهشام الشيمى رئيس حى الأربعين والمهندس أحمد شعبان مدير جهاز حماية أملاك الدولة والإدارات الهندسية ومسئولو المرافق والمتابعة الميدانية والإشغالات بحى الأربعين.

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