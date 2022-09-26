مصر تدين الانتهاكات المتكررة والمتصاعدة لحرمة المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الإثنين، الانتهاكات المتكررة والمتصاعدة لحرمة المسجد الأقصى، التى تقوم بها عناصر متطرفة يهودية على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال الإسرائيلى.





وشددت مصر -فى بيان لوزارة الخارجية- على أن استمرار مثل تلك الخروقات، وفرض القيود على حركة المصلين الفلسطينيين وأدائهم للشعائر الدينية، والمحاولات المستمرة لتغيير الوضع القانونى والتاريخى القائم بالقدس، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولى، وتصعيدا خطيرا يقوض من فرص تحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين. وحذرت وزارة الخارجية، من الخطورة البالغة لاستمرار الممارسات الاستفزازية فى محيط المقدسات الإسلامية بالحرم القدسى الشريف لكونها تزيد من حالة الاحتقان وتؤجج العنف، وتضع المزيد من المعوقات أمام الجهود المبذولة لاستئناف عملية السلام.

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