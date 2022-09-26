جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، تنظيم مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة فى دورته الـ26 يومى الخميس والجمعة المقبلين، بمشاركة أعضاء نوادى الفروسية وأصحاب مزارع الخيول ومحبى الخيول العربية الأصيلة ونادى الشرطة الرياضى والهيئة العامة لقصور الثقافة.





وقال المحافظ - فى تصريح اليوم الإثنين- "إن مهرجان الخيول العربية يُعد حدثا رياضيا متميزا انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة وحقق عائدا للسياحة الرياضية الصحراوية"، مشيرا إلى أنه يجرى الانتهاء من تجهيز أرض المهرجان وتهيئتها لاستقبال الخيول المشاركة فى فعاليات المهرجان، مشددا على حسن التنظيم واستقبال الضيوف بالصورة المشرفة التى تليق بعراقة وأصالة المحافظة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية بالشرقية الخميس المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.