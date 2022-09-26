انت الان تتابع خبر شركة امان وحدات المرور .. أسعار الترخيص اتغيرت اعرفها من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الكثير من الموطنين وخاصة مما يملكون سيارة داخل جمهورية مصر العربية بالبحث خلال الساعات الماضية حول”شركة امان وحدات المرور“، وذلك بعد القرار الذي اتخذته الشركة بشأن تعديل أسعار رسوم التراخيص.وقامت شركة أمان بتعلق منشورات داخل جميع وحدات المرور في كافة أنحاء الجمهورية تعلن فيه عن تعديل الأسعار الخاصة برسوم التراخيص، موضحة أن جميع المستلزمات الفنية اختياري وليس اجباري بشرط صلاحية كلا من حقيقة الاسعافات الأولية والمثلث العاكس وطفاية الحريق.

وأوضحت الشركة أن المواطن غير مجبر على شراء هذه الأشياء من جهة معينة وفي حالة وجود أي شكاوي يقوم بالتوجه إلي مكتب رئيس وحدة المرور.

أسعار التراخيص الجديدة:

من جانبها كشف الإعلامي أحمد موسي في برنامجه الشهير” على مسئوليتي” الذي يعرض على قناة صدي البلد عن أسعار رسوم التراخيص بعد تعديلها وهي كما يلي :

1- السيارات النقل تسدد 200 جنيها بدلا من 1705 جنيهات

2-السيارات الملاكي تسدد 190 جنيها بدلا من 1040 جنيها

3- الدراجات النارية تسدد 150 جنيها بدلا من 765 جنيها