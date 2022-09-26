انت الان تتابع خبر موقف فريد الديب من الدفاع عن قاتل نيرة أشرف بعد مرضه.. محامي المتهم كشف المستور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب المحامي فريد الديب بوعكة صحية قبل أيام دخل بسببها إلى المستشفى بعدما تدهورت حالته الصحية، وهذا ما نتج عنه سؤال وهو موقف فريد الديب من الدفاع عن قاتل نيرة أشرف بعد مرضه، وخاصة أنه تقدم بمذكرة الطعن على الحكم الصادر من خلال محكمة جنايات المنصورة بدءاً من الشهر الجاري.

مرض فريد الديب ومسار قضية نيرة أشرف

وكشف أحمد حمد محامي محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف، عن الكثير من المستجدات في القضية بعد تقديم المحامي فريد الديب مذكرة الطعن عن الحكم الصادر من محكمة الجنايات وتدهور حالته الصحية، وأوضح أنه تواصل مع أسرة الديب للاطمئنان على صحته وأنه بالفعل تم نقله للمستشفى للحصول على الرعاية الصحية والاطمئنان على حالته الصحية.

وأعلن دفاع قاتل نيرة أشرف أن الحالة الصحية للمحامي فريد الديب لن تؤثر على أي شيء في مستجدات القضية، وبشكل أنه هناك عدد كبير من المحامين المتطوعين الحاضرين للدفاع عن الجاني محمد عادل، وقال “أي محامي هيدخل يترافع عن محمد ويكمل على شغل الأستاذ فريد الديب”، وأكد أن هذا لن يؤثر على مسار القضية في أي شيء.