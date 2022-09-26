انت الان تتابع خبر فئات غير مسموح لها الحصول على شقق سكن لكل المصريين 3.. شوف لو أنت منهم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار عن بدء التقديم لحجز وحدات جديدة في الإسكان الاجتماعي وهي سكن لكل المصريين 3، وكشف عن فئات غير مسموح لها الحصول على شقق سكن لكل المصريين 3، ويريد أن يعرفها حالياً الكثير من الأشخاص.

لا يحصل عليه أي شخص حصل على دعم سابق من الجهات التابعة إلى الحكومة سواء الحصول على أرض أو وحدة سكنية أو إسكان تعاوني.

لا يحصل علي الحاصل على قروض من البنوك ولم ينتهي من سدادها عند الحصول على قرض التمويل العقاري للوحدة السكنية، ولا يجوز الجمع بين قرضين.

والشخص المالك لمسكن أو عند مسكن بالإرث الشرعي.

أوراق الحصول على سكن لكل المصريين 3