انت الان تتابع خبر فئات غير مسموح لها الحصول على شقق سكن لكل المصريين 3.. شوف لو أنت منهم والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار عن بدء التقديم لحجز وحدات جديدة في الإسكان الاجتماعي وهي سكن لكل المصريين 3، وكشف عن فئات غير مسموح لها الحصول على شقق سكن لكل المصريين 3، ويريد أن يعرفها حالياً الكثير من الأشخاص.
فئات غير مسموح لها الحصول على شقق سكن لكل المصريين 3
لا يحصل عليه أي شخص حصل على دعم سابق من الجهات التابعة إلى الحكومة سواء الحصول على أرض أو وحدة سكنية أو إسكان تعاوني.
لا يحصل علي الحاصل على قروض من البنوك ولم ينتهي من سدادها عند الحصول على قرض التمويل العقاري للوحدة السكنية، ولا يجوز الجمع بين قرضين.
والشخص المالك لمسكن أو عند مسكن بالإرث الشرعي.
أوراق الحصول على سكن لكل المصريين 3
- صورة من بطاقة الرقم القومي وتكون سارية للمتقدم وزوجته.
- وملء كل الاستمارة الخاصة بحجز الوحدة السكنية والإقرار “المرفقين بالكراسة”، والإيصال الخاص بسداد مقدم جدية الحجز وشراء كراسة الشروط.
- ويقدم القيد العائلي المميكن لجميع المتقدمين بخلاف الشخص الأعزب.
- وشهادة إثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة.
- وشهادة معتمدة من جهة حكومية فيها البيانات الأساسي بصافي الدخل الشهري والسنوي لكل العاملين في الحكومة.