انت الان تتابع خبر عاجل.. وفاة يوسف القرضاوي.. عن عمر يناهز الـ 96 عاماً اعرفوا موعد جنازته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وفاة يوسف القرضاوي القيادي الإخواني اليوم الإثنين تم الإعلان عنها من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتغريدات القصيرة “تويتر“، عن عمر يناهز الـ 96 عاماً، وحصل هذا الخبر على تفاعل الكثيرين.

ن هو يوسف القرضاوي؟

وكشفت الصفحة الرسمية الخاصة بـ يوسف القرضاوي على توتير منذ قليل وفاته، وقالت أيضاً أنه سوف يتم الإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بالجنازة، وكتبت الصفحة “انتقل إلي إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام، ومدافعا عن أمته.. نسأل الله أن يرفع درجاته في عليين، وأن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.. وحسن أولئك رفيقا. وأن يجعل ما أصابه من مرض وأذى رفعا لدرجاته.. اللهم آمين”.

وبدء يوسف القرضاوي يقود الإخوان في الجماعة الإرهابية من فترة طويلة، وهو من مواليد 9 سبتمبر 1929، وولد في قرية صفط تراب التابعة إلى مركز المحلة الكبرى بالغربية، وعمل وتخرج من كلية أصول الدين في جامعة الأزهر وحصل منها على الدكتوراه في عام 1973.

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