انت الان تتابع خبر عاجل.. بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية.. الحكومة وضحت الحقيقة وجابت من الآخر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء بالكشف اليوم الإثنين عن حقيقة بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية، وهذا ما انتشر على كل المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، وهي من أبرز الأشياء التي انتشرت مؤخراً.

وقام المركز الإعلامي بالتواصل مع وزارة النقل بنفي كلما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية، والتشديد بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية سوف تظل مملوكة بالكامل إلى الدولة المصرية، وإن إنشاء وتطوير العديد من المشروعات وزارة النقل ومنها المشروعات النقل البحري والموانئ البحرية، وتكون بأدي استشاريين وشركات وطنية مصرية والاستعانة بالكثير من الخبرات الأجنبية في مجال توفير البنية الفوقية وهي مثل المعدات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة والتشغيل فقط.

ويتم الاستعانة بمشغلين متخصصين والعمل على جذب الخطوط الملاحية لتوطين جميع الأعمال الخاصة بهم في مصر، والمشاركة بشكل مستمر في مجال إدارة وتشغيل العديد من المحطات في الموانئ إلى فترة محدودة تعمل على الاستثمار في مصر، وهذا ما وفره المستثمرين إلى الدولة كما يحدث حالياً في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة.