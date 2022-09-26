انت الان تتابع خبر عاجل – الحكومية تكشف حقيقة بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة النقل والمواصلات، ما يتم تدوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول أنباء بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبيةوشددت وزارة النقل في بيان مشترك مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه الموانئ المصرية ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية موضحة أنه يتم الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال توفير البنية الفوقية مثل المعدات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة والتشغيل فقط.

وأضافت الوزارة أنها نجحت في الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال تطوير الموانئ المصرية يأتي في إطار تنفيذ خطة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات ولمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري وليس لعملية بيعها كما يدعي البعض.