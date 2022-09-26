وزير التعليم العالى يترأس اجتماع مجلس جامعة بنها

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس جامعة بنها، اليوم الإثنين، بحضور عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والدكتور عادل عدوى، وزير الصحة الأسبق، والمستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية الأسبق، والدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

كما أشاد عاشور بدعم محافظ القليوبية الدائم لجامعة بنها، وتوفير كل السبل لإنجاز مشروعات الجامعة لا سيما مشروع إنشاء مستشفى جامعة بنها الجديد.

وأكد الوزير دور الجامعة والمحافظة وشركاء التنمية فى تحقيق الرؤية التنموية، وتلبية أية احتياجات للبناء والتطوير، مضيفًا أن أعمال التطوير التى تتم بالجامعة تعد جزءًا من خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى دور جامعة بنها فى تحقيق إنجازات الدولة المتعددة فى مجال التعليم العالى، وخصوصا إنشاء جامعة بنها الأهلية الحكومية والتى تعد إضافة لمنظومة الجامعات الأهلية فى مصر.

ولفت الوزير إلى بدء الدراسة فى 12 جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية خلال العام الجامعى الجديد 2022/2023.

وأوضح الوزير أهمية تنمية المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة من خلال إنشاء هذه الجامعات الأهلية الجديدة، بالإضافة إلى استحداث تخصصات علمية بهذه الجامعات، تتلاءم ومتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وإمداده بخريجين متميزين على مستوى عالٍ من التعليم، وقد روعى فى الهياكل الإدارية للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية أن تتحقق أغراض هذه الجامعات من خلال وجود ثلاث نواب لرئيس الجامعة أحدهم نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والثانى للإبداع والابتكار والتوظيف والثالث للشراكات الدولية، ومن خلال منظومة هذا الهيكل الجديد تتمكن الجامعات من ربط تخصصاتها العلمية بسوق العمل.

وأكد وزير التعليم العالى ضرورة الانتهاء من كل الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد، وتذليل كل العقبات أمام الطلاب لتوفير كل سبل الراحة والبيئة المناسبة لاكتساب مزيد من الخبرات العلمية، مشيداً بجامعة بنها باعتبارها إحدى الجامعات التى تتميز بمكانة علمية وبحثية فى مجال البحث العلمى، ولديها العديد من الكليات والبرامج الفريدة.

ومن جانبه، أشاد محافظ القليوبية بالدور المحورى الذى تقوم به جامعة بنها فى المحافظة، من خلال تقديم خدمات تعليمية مميزة، مشيرًا إلى دعم المحافظة الكامل لكل المشروعات التى تقوم بها جامعة بنها، لاسيما مشروع مستشفى جامعة بنها الجامعى الجديد.

ومن جانبه، ثمن الدكتور جمال سوسة الدور المهم والدعم المقدم من وزير التعليم العالى ومحافظ القليوبية لإنجاز المشروعات التنموية التى تقوم بها الجامعة فى مجال التعليم العالى، وخصوصا مشروع إنشاء مستشفى بنها الجامعى الجديد، وكذلك إنجاز مشروع جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بتطوير منشآت الجامعة، والنهوض بالعملية التعليمية، والاستعداد لبدء العام الدراسى الجديد 2022/2023.