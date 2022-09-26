عاجل- الرئيس السيسى يوجه بسرعة إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبى

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى وجه يوجه بالإسراع فى الخطوات التنفيذية لإنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبى على مستوى الجمهورية بهدف امتلاك القدرة لتوفير احتياطى استراتيجى لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالى والمستقبلى من المستلزمات الطبية والدواء، وذلك وفق المعايير العالمية، وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، مع توفير عوامل استدامة فاعلية الادارة والتشغيل.

شارك فى الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، واللواء هشام مصطفى سويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد مصطفى لبن مدير إدارة الأشغال العسكرية، والعميد دكتور مهندس أحمد صلاح أبو العزم استشارى المخازن الاستراتيجية بالكلية الفنية العسكرية، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى.