عاجل- السيسى يبحث مع نظيره البلغارى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن الاتصال تناول تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، فضلا عن التعاون فى مجال الطاقة.

وأكد الرئيس البلغارى خلال الاتصال، الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين فى مختلف المجالات، والتطلع لتطوير وتعزيز علاقات بلغاريا مع مصر، فى ظل دورها المحورى بقيادة الرئيس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن فى منطقة الشرق الأوسط، وكذلك جهود مصر الناجحة والمقدرة فى إيقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى دول الاتحاد الأوروبى.

وذكر المتحدث الرسمى، أن الرئيس من جانبه أكد على متانة العلاقات الودية بين مصر وبلغاريا، وتطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجارى وتطوير التعاون الاقتصادى للتواكب مع العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الصديقين.