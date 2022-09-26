أكاديمية الشرطة تستضيف الدورة التدريبية الثانية لمكافحة العنف ضد المرأة

جدة - نرمين السيد - استضافت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة "مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية التابع لمركز بحوث الشرطة"الدورة التدريبية الثانية لمسؤولى إنفاذ القانون فى مجال "مكافحة العنف ضد المرأة" خلال الفترة من (19– 22 سبتمبر 2022)، والتى تم تنظيمها للكوادر الأمنية العاملة بمجال مكافحة العنف ضد المرأة، بالتنسيق مع خبراء مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والسفارة الإسبانية بالبلاد.





وتضمن برنامج تلك الدورة العديد من المحاور يأتى من بينها التعرف على جرائم العنف ضد المرأة والإطار القانونى "المصرى الإسبانى" للتصدى لتلك الجرائم فى إطار المعايير الدولية، وكذا إجراءات إنفاذ القانون والتحديات المتعلقة بها فى التعامل مع الضحايا والشهود فى جرائم العنف ضد المرأة، فضلا عن إبراز دور قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية فى التصدى لجرائم العنف ضد المرأة ودعم ورعاية المرأة. ويعكس تنظيم تلك الدورات مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية، لاسيما المعنيين بملف مكافحة العنف ضد المرأة، واستكمالا لجهودها فى هذا المجال والتى ترتكز على العديد من المحاور، يأتى من أهمها إنشاء الكيانات الأمنية المتخصصة وتنظيم العديد من الدورات فى هذا المجال بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الوطنية والأممية المختلفة.

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