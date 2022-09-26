الرئيس السيسي يتلقى من الرئيس رئيس جمهورية بلغاريا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 سبتمبر 2022 03:30 مساءً - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس رومين راديف، رئيس جمهورية بلغاريا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة.

وأكد الرئيس البلغاري خلال الاتصال الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وكذلك التطلع لتطوير وتعزيز علاقات بلغاريا مع مصر، وذلك في ظل دورها المحوري بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك جهود مصر الناجحة والمقدرة في إيقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على متانة العلاقات الودية بين مصر وبلغاريا، وتطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي للتواكب مع العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الصديقين.