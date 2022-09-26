الكاتدرائية المرقسية تدشن برنامج "بنت الملك" بحضور البابا تواضروس ومفتي الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 سبتمبر 2022 03:30 مساءً - بدأت منذ قليل احتفالية "مشروع بنت الملك" لرعاية فتيات الأسر الأولى بالرعاية وذلك بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتقام الاحتفالية تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

وتشهد الاحتفالية حضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، و السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، ومحمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.