البابا تواضروس يرحب بالحاضرين في احتفالية ”مشروع بنت الملك”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 سبتمبر 2022 03:29 مساءً - رحب قداسه البابا تواضروس الثاتنى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية واساقفة وكهنة الكنيسة وذلك خلال حضورهم احتفالية «مشروع بنت الملك» لرعاية فتيات الأسر الأولى بالرعاية والذي يقام بمسرح الانبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وبدء الحفل بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية والصلاة، حيث يتضمن الحفل العديد من الفقرات الخاصة بالحدث، حيث القي القمص بيشوى شارل سكرتير البابا تواضروس للرعاية الاجتماعية كلمه افتتاحية للحفل معربا انه امنيته لنحاج الحفل وحفظ مقام الفتاة المصرية .

وافتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، امس، المؤتمر الدولي الأول للآثار القبطية (اللغة - العمارة - الفنون - المخطوطات) الذي تنظمه كلية الآثار بجامعة عين شمس بالتعاون مع جمعية الآثار القبطية والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، وذلك في مسرح كلية الصيدلة بجامعة عين شمس.

وأشار قداسة البابا في كلمته الافتتاحية إلى أهمية الدراسات القبطية، وأهمية اللغة القبطية عبر التاريخ، حتى أن العامية المصرية مازالت متأثرة باللغة القبطية حتى الآن.

كما أشار إلى تاريخ الكنيسة القبطية، بوصفه صفحة مضيئة في كتاب التاريخ المصري. وتحدث عن تاريخ مصر بصفة عامة، مؤكدًا أن المصريين تميزوا بأنهم اختزنوا الحضارات الأخرى في وعيهم، حتى أنه قيل أن «التاريخ كامن تحت جلود المصريين».

وأثنى قداسته على حرص جامعة عين شمس بقيادة الدكتور محمود المتيني، على تنظيم مؤتمر للقبطيات.

ويبحث المؤتمر عددًا من الموضوعات والقضايا من بينها: وحدة الأصل الثقافي الحضاري للمصريين، أثر البيئة والزمان على الآثار القبطية، تطور اللغة والعمارة والفنون والمخطوطات القبطية، الآثار القبطية بين التأثير والتأثر، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.