وفاة مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 سبتمبر 2022 03:29 مساءً - توفي يوسف القرضاوي، مفتي الإرهاب في الساعات الاولي من صباح اليوم الإثنين، حيث أعلنت صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك خبر وفاته عن عمر يناهز ال 96 عاما، مؤكدة أن "القرضاوي" وافته المنية ظهر اليوم، وسوف يعلن عن موعد الدفن ومكان العزاء لاحقًا.

يذكر أن القرضاوي كان داعماً لجماعة الأخوان الإرهابية، بالإضافة إلى تحريضهم على الخروج والتظاهر ضد مصر وجيشها وشرطتها.

وفي وقت سابق دعا وزير الأوقاف، د.محمد مختار جمعة ، بإحالة القرضاوي إلى طبيب نفسي.

وشدد مختار جمعة على أنه أكد مراراً وتكراراً "أن يوسف القرضاوي قد فقد صوابه، وقد أفقده ضياع سلطة الإخوان بمصر وعيه، فصار يتخبط في الفتاوى المغرضة التي تدعم الإرهاب وتدعو إلى الفساد والإفساد في الأرض".