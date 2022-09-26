جدة - نرمين السيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جميع المؤسسات التعليمية بدءا من المديريات وحتى المدارس، ببذل كافة الجهود الممكنة لمحاربة الإرهاب الفكرى بكل أشكاله، وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية.





جاء هذا فى ضوء الكتاب الدورى رقم 27 لسنة 2019، بشأن إجراءات الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2022/ 2023. ونص الكتاب الدورى على تحقيق ذلك الهدف من خلال إذاعة الأغانى الوطنية والأغانى التى تقدر المعلم والمدرسة مثل: علمونا فى مدرستنا، قم للمعلم، وضرورة الالتزام بتحية العلم وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطنى أثناء طابور الصباح بجميع المدارس الرسمية والخاصة والدولية. كما وجه الكتاب الدورى بضرورة الالتزام بتخصيص الحصة الأولى لكل المراحل للحديث عن المشروعات القومية والولاء والانتماء للوطن، وتنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية والأماكن السياحية. وينطلق العام الدراسى الجديد فى الأول من أكتوبر المقبل، بجميع المدارس الرسمية والخاصة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توجيه من «التعليم» للمدارس بمحاربة الإرهاب الفكرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.