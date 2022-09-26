بطريرك الروم الكاثوليك يصل القاهرة استعدادا لتجليس المطران الجديد

جدة - نرمين السيد - ورافق غبطته خلال الزيارة، المطران جان مارى شامى، النائب البطريركى العام الجديد للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، الذى سيجرى تجليسه، يوم الجمعة المقبل، بكاتدرائية القيامة للروم الملكيين الكاثوليك بالظاهر، فى القاهرة.
وكان فى استقبالهما المطران جورج بكر، المطران السابق والشرفى للروم الملكيين الكاثوليك بمصر، والأب الأرشمندريت بيو فرح، راعى كنيسة سيدة البشارة بشبرا، والوكيل البطريركى بالقاهرة، والأب الإيكونوموس فريد عطا، راعى كاتدرائية القيامة بالظاهر، وعدد من وكلاء الكاتدرائية، ومؤمنيها.
الجدير بالذكر أن المطران جان مارى شامى، النائب البطريركى الجديد للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان، كانت قد تمت سيامته الأسقفية فى الثالث من سبتمبر الجارى، وذلك ببازيليك القديس بولس للآباء البولسيين، بحريصا بلبنان، بوضع يد غبطة البطريرك يوسف العبسى.
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