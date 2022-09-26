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وأكدت منى الأطروش مدير مديرية القوى العاملة بدمياط، فى تصريحات اليوم الاثنين، أن التدريب يأتى فى إطار حرص الوزارة على تدريب الشباب من أجل التشغيل وتأهيلهم لسوق العمل للمساهمة فى القضاء على البطالة، كما يستمر وجود الوحدة بالقرية لمدة 3 أشهر يتم خلاها عقد 3 دورات تدريبية مدة الدورة الواحدة شهر كامل.
وأضافت مدير المديرية، أنه فى نهاية كل دورة يتم إجراء اختبارات عملية ونظرية للمتدربين تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، كما يتم منح المتدربين شهادة معتمدة من المديرية بإتمام التدريب فضلا عن منح الأوائل هدايا عينية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لباقى الخريجين بالمصانع والشركات الموجودة بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة وكذلك مساعدتهم فى إقامة مشروع صغير بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفصيل وخياطة.. دورة تدريبية جديدة ضمن «مهنتك مستقبلك» بدمياط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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