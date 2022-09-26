تفصيل وخياطة.. دورة تدريبية جديدة ضمن «مهنتك مستقبلك» بدمياط 

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بدمياط، بشان بدء الدورة التدريبية لـ 10 متدربات على مهنة التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية الإبراهيمية البحرية بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" ومبادرة "حياة كريمة".





وأكدت منى الأطروش مدير مديرية القوى العاملة بدمياط، فى تصريحات اليوم الاثنين، أن التدريب يأتى فى إطار حرص الوزارة على تدريب الشباب من أجل التشغيل وتأهيلهم لسوق العمل للمساهمة فى القضاء على البطالة، كما يستمر وجود الوحدة بالقرية لمدة 3 أشهر يتم خلاها عقد 3 دورات تدريبية مدة الدورة الواحدة شهر كامل.

وأضافت مدير المديرية، أنه فى نهاية كل دورة يتم إجراء اختبارات عملية ونظرية للمتدربين تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، كما يتم منح المتدربين شهادة معتمدة من المديرية بإتمام التدريب فضلا عن منح الأوائل هدايا عينية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لباقى الخريجين بالمصانع والشركات الموجودة بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة وكذلك مساعدتهم فى إقامة مشروع صغير بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة.