«الرعاية الصحية»: تضافر الجهود لبناء نظام رعاية صحية متكامل

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، فعاليات الحفل الختامى لمبادرة هيئة الدواء المصرية (الرعاية الصيدلية "ممارسات دوائية متميزة - 100 مشروع تطويرى" لعام 2022/2021).





وأثنى السبكى، على مبادرة هيئة الدواء المصرية (الرعاية الصيدلية "ممارسات دوائية متميزة - 100 مشروع تطويرى")، والتى تهدف إلى تطوير الممارسات الصيدلية، وتنمية وتفعيل دور الصيادلة بالمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، من أجل ممارسات دوائية جيدة، مع الاستخدام الأمثل للموارد، وترشيد النفقات، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية الصحية المستدامة.

وأشاد السبكى بمجهودات هيئة الدواء المصرية، تحت قيادة الدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة، ودور صيادلة مصر فى تطوير صناعة الدواء وضمان توفير دواء آمن وفعال وذو جودة عالمية للمواطن المصرى، موجهًا خالص شكره وتقديره لرئيس الهيئة على دعوته للمشاركة بفعاليات الحفل الختامى للمبادرة، لتكريم الفائزين من المشاركين فى المشروعات التطويرية بالمبادرة.

وهنأ الدكتور السبكى، الدكتور تامر عصام، على نجاح المبادرة، ومشروعاتها التطويرية، التى تعكس حرص هيئة الدواء على تقديم خدمات دوائية متميزة، وتطوير الخدمات الصيدلية المقدمة للمريض، ورفع الكفاءة المهنية للصيدلى، ودعم تطبيق أنشطة أمان الدواء العالمية، كركيزة أساسية لتطبيق أعلى مستويات الرعاية الصيدلية، وتحقيق أمان وسلامة المرضى.

وأعرب عن سعادته البالغة لمشاركة هيئة الرعاية الصحية فى المشاريع التطويرية بمبادرة هيئة الدواء "ممارسات دوائية متميزة.. 100 مشروع تطويرى"، والتى أسفرت عن فوز فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الكرنك الدولى بالأقصر بالمركز الثانى فى برنامج حوكمة استخدام مضادات الميكروبات، وفوز فريق مجمع الإسماعيلية الطبى بالإسماعيلية بالمركز الثانى فى برنامج جودة الرعاية الصيدلية بالرعاية المركزة ICU كبار، وتكريمهم خلال فعاليات الحفل الختامى للمبادرة.

ولفت السبكى، إلى أهمية تكاتف وتضافر الجهود بين جميع الجهات والهيئات المعنية بالشأن الصحى لبناء نظام رعاية صحية "متكامل" قوى ومرن وفعال، لافتًا إلى أن مأمونية الدواء ركيزة أساسية لضمان توفير أفضل خدمات ورعاية صحية تحقق أمان وسلامة المرضى، وتحقيق أعلى درجات التميز فى الرعاية الصحية المقدمة.

وعلى هامش الحفل الختامى لمبادرة هيئة الدواء "ممارسات دوائية متميزة"، أهدى الدكتور تامر عصام، درع تكريم، للدكتور أحمد السبكى، تقديرًا لجهوده فى تطوير الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصرى بمحافظات التأمين الصحى الشامل، ومشاركة الهيئة فى دعم وتعزيز خدمات الرعاية الصيدلية، إضافة إلى حرصه الدائم على المشاركة بجميع المبادرات التى من شأنها الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصرى.