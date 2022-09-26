التعليم: استخدام الخرائط الرسمية فقط فى المدارس

جدة - نرمين السيد - شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على جميع المدارس، بالالتزام بأحكام الكتاب الدورى رقم 12 لسنة 2018، بشأن استخدام الخرائط الرسمية لمصر، الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة، والتأكيد على إظهار خط الحدود الدولى للحدود الجنوبية، وعدم استخدام أى خرائط أخرى.





جاء هذا فى ضوء الكتاب الدورى رقم 27 لسنة 2019، بشأن إجراءات الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2022/ 2023. كما وجه الكتاب الدورى بمتابعة التزام المدارس الخاصة والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" بالرسوم الدراسية القانونية والكثافات المقررة، وتدريس المواد القومية: اللغة العربية، التربية الدينية والتربية الوطنية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته ذلك. وينطلق العام الدراسى الجديد 2022/ 2023، يوم السبت المقبل الموافق 1 من أكتوبر 2022.

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