القوى العاملة: منظومة إلكترونية لتأشيرت السفر بالتعاون مع سفارة الكويت

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، والسفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة،"وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بديوان عام الوزارة، للتعرف على سيرالعمل بها، واستقبال المواطنين، والاستعدادات الجارية، لبدء العمل من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة بين الجانبين "المصرى والكويتى".





وأكد وزير القوى العاملة أن الهدف من إنشاء "الوحدة"،التسهيل على المواطنين فى إنهاء إجراءات السفر بتقديم كل الخدمات وسبل الراحة، وأشاد السفير الكويتى "بالوحدة" مؤكدا الجهود التى تبذلها الوزارة لصالح العمالة المصرية فى الداخل والخارج.

جاء ذلك عقب لقاء الوزير بالسفير الكويتى، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم صقر الغانم، ورئيس القسم السياسى بالسفارة، مشارى المزينى، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، بشأن مواجهة كل المعوقات أمام العمالة المصرية الراغبة فى السفر الى دولة الكويت، ووضع آليات تنظيمية جديدة لعمليات تنقل الايدى العاملة بين "الدولتين".

ورحب وزير القوى العاملة بالوفد الكويتى، مؤكدا عمق العلاقات المصرية الكويتية، وناقش مع "السفير"، كل سبل التعاون لإنهاء الإجراءات المقدمة من جانب السفارة الكويتية فى القاهرة.

ونوه شحاتة بأن الوزارة بصدد إعداد منظومة إلكترونية بالتنسيق مع سفارة الكويت بالقاهرة، بشأن إنهاء إصدار التأشيرات للعمالة المصرية الراغبة فى العمل بدولة الكويت الشقيقة.

وقدم السفير الكويتى الشكر والتقدير للوزير حسن شحاتة على حفاوة الاستقبال والتهنئة على توليه حقيبة الوزارة، وثقة القيادة السياسية فيه، معربا عن حرصه فى التواصل مع الوزارة فيما يخص ملف العمالة المصرية، فى إطار توفير كل إمكانيات حمايتها ورعايتها،مثما فى الوقت ذاته استمرار التعاون والتنسيق بين مصر والكويت فى كل المجالات، بما يسهم فى إستقرار وتقدم "البلدين" و"المنطقة العربية"، وقدم الوزير شحاتة هدية تذكارية للسفير الكويتى للتعبير عن مدى التقدير والتعاون.

حضر الاجتماع من الوزارة إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، وآمال عبد الموجود رئيس الادارة المركزية للعلاقات الدولية، وهيثم الدهان مدير إدارة الشئون السياسية والاقتصادية، ومهيب أبو زيد ممثل إدارة التشغيل بالخارج.