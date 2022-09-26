وزير الأوقاف يفتتح الدورة التدريبية لاتحاد الإذاعات الإسلامية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 سبتمبر 2022 02:33 مساءً - افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدورة العلمية الدولية الثانية لاتحاد الإذاعات الإسلامية اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة تحت عنوان " التعايش السلمي والتسامح الديني بين التنظير والتطبيق" والتي تقام في الفترة من السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري وحتي الرابع من من شهر أكتوبر المقبل.

وجاء ذلك في حضور الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، ومحمد بن فهد الحارثي الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية ونائبًا عن وزير الإعلام السعودي الدكتور ماجد القصبي ، ونخبة من كبار الشخصيات الإعلامية والدينية ، تم افتتاح

وتعقد الدورة في إطار التعاون والتنسيق التام بين وزارة الأوقاف المصرية واتحاد الإذاعات الإسلامية، بمشاركة ممثلين من هيئات الإذاعة والتلفزيون من ٥٧ دولة الأعضاء باتحاد الإذاعات الإسلامية في اربع قارات، وكبار الإعلاميين ومقدمي البرامج ورؤساء التليفزيونات و الإذاعات ، من الدول العربية والاسلامية.

ويحاضر بالدورة كبار اساتذة الاعلام بالجامعات المصرية وكبار أستاذة وعلماء الشريعة والدين بوزارة الاوقاف و جامعة الازهر الشريف ، ومتخصصين في فنون الإعلام والإتصال التليفزيوني ، و المذيعين بها بإجمالي (25) مشاركًا من واحد وعشرين دولة ولمدة عشرة أيام.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنّ الوزارة تسعى لبناء الشخصية المتكاملة والوعي العام، والاستثمار الحقيقي في البشر ، وأنّ التعاون بين أكاديمية الأوقاف واتحاد الإذاعات الإسلامية مهم، ويؤكد دور الأكاديمية، التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أنّ الأكاديمية بها العديد من البرامج التدريبية، منها العلوم الشرعية والقرآن والتعامل مع الحاسب الآلي، وعدد من الدورات ، وأنّ دورة اليوم جرعة تنشيطية لمجموعة ونخبة من كبار الإعلاميين، فرسالة الخطيب البيان ومهمة الإعلام البيان، ومهمتهم بناء الوعي.