دار الإفتاء : السبت 8 أكتوبر ذكرى المولد النبوى الشريف

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 سبتمبر 2022 02:33 مساءً - قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن المولد البنوي الشريف سيوافق هذا العام السبت 12 ربيع الأول 1444هـ - 8 أكتوبر 2022م،.

وأضافت : "لقد قربت ذكرى مولد خير الأنام فلنحتفل به صلى الله عليه وسلم بإحياء سنته وتجديد العهد مع الله عز وجل ولنكثر في هذه الأيام المباركة من الصلاة والسلام على حبيبنا صلى الله عليه وسلم".