وزير التعليم العالى يتفقد مشروع إنشاء مستشفى بنها الجامعى الجديد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك برفقة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق، والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور لفيف من قيادات الوزارة والجامعة.

واستهل الوزير جولته التفقدية بزيارة مشروع إنشاء مستشفى بنها الجامعى الجديد، والجارى تنفيذه على قطعة أرض بمسطح 9033 متر مربع، وبسعة 450 سريرا.

واستمع "عاشور"، خلال تفقد موقع مستشفى بنها الجامعى الجديد لشرح عن مراحل المشروع، التى تبدأ مرحلته الأولى بهدم وإزالة جميع المبانى الموجودة بالموقع المقترح لإنشاء المستشفى، يليها إعداد واعتماد البرنامج الوظيفى، والمقترح التصميمى العام، وكذلك إعداد واعتماد التصميمات والرسومات التنفيذية وكراسة الشروط والمواصفات وقوائم الكميات ومقايسة الأسعار، فضلا عن تقديم برنامج زمنى تفصيلى للتنفيذ واستخراج كافة التصاريح والتراخيص اللازمة للأعمال.

وتشمل المرحلة الثانية من المشروع أعمال الأساسات الميكانيكية، وإنشاء عدد 2 بدروم ودور أرضى، وعدد 7 أدوار متكررة، فى حين تشمل المرحلة الثالثة أعمال التشطيبات، والأعمال الكهروميكانيكية بما فى ذلك أعمال الغازات الطبية والكبسولات والوحدات التخصصية، ووحدات الغسيل الكلوى، أما المرحلة الرابعة تشمل أعمال التجهيزات الطبية والفرش الطبى وغير الطبى.

وأشاد الوزير بمعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية والتنفيذية التى تسير وفقا للجداول الزمنية المحددة، مشدد على ضرورة الالتزام بجودة التنفيذ والتجهيزات اللازمة لكافة المنشآت الجديدة طبقا للمواصفات المعتمدة.

جدير بالذكر أنه جرى الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى بالكامل، والبدء فى أعمال المرحلة الثانية، حيث سيبلغ إجمالى المسطحات البنائية 60000 متر مربع، وتشمل بدروم وأرضى و7 متكرر، بسعة 450 سريرا، و15 غرفة عمليات، و50 سريرا بالعناية المركزة، والعديد من التخصصات الجديدة طبقا لأحدث المعايير الدولية.