محافظ الجيزة: تنفيذ 11 محطة معالجة صرف خلال المرحلة الماضية

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة كانت تعانى من وجود بعض المشروعات المتعثرة بالمراكز والمدن والتى استوجبت تكاتف كل أجهزة المحافظة لتذليل جميع العقبات التى كانت تواجهها خاصة فى قطاع الصرف الصحى، وتم الانتهاء منها وإدخالها الخدمة، موضحا أنه تم تنفيذ 11 محطة معالجة للصرف الصحى بتكلفة 8.2 مليار جنيه، بخلاف تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد لمحطات وشبكات المياه.





ولفت راشد إلى أن المشروعات ساهمت بشكل كبير فى رفع الطاقة الإنتاجية للمياه لتصل إلى 2.8 مليون م3 لخدمة حوالى 10 ملايين نسمة من خلال إضافة وتنفيذ 8 محطات مياه بطاقة 600 ألف متر مكعب وهو ما انعكس على تحسن ضغوطات المياه بالعديد من القطاعات والبؤر الساخنة والتى كانت مصدرا للشكاوى المتكررة للمواطنين على مدار سنوات.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال الاجتماع الذى عقده لمتابعة معدلات التنفيذ وسير العمل لمشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها بمراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية وبحث آليات إنهاء الاعمال المتبقية بالمشروعات لإدخالها الخدمة نظرا لأهميتها للمواطنين.

واطلع المحافظ خلال الاجتماع على الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بقرى منيل شيحة وعرب منيل شيحه وطموه والمنوات ونزلة الأشطر وزاوية أبومسلم وميت قدوس وميت شماس بمركز ومدينة أبوالنمرس ومشروع الصرف الصحى بقرية أم خنان والشيخ عتمان بمدينة الحوامدية للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال لتلك المشروعات وبحث المعوقات التى تواجهها.

والتى أكد خلاله محافظ الجيزة تذليل كل العقبات لسرعه الانتهاء من المشروعات مشيرا ان الجهاز التنفيذى لمشروعات الشرب والصرف الصحى وبالتنسيق مع الجهات المعنية سوف يكثف من الجهود فى مشروع الصرف الصحى بنزلة الاشطر والبالغ نسبه تنفيذه 90 % ومشروع زاوية ابو مسلم والبالغ نسبه تنفيذه 75 % للإنتهاء منهما بنهاية العام الجارى الى جانب الانتهاء من مشروعات الصرف بمنيل شيحة وطموة والتى تتراوح نسب تنفيذهم من 60 إلى 75 % وذلك بنهاية شهر يونيو من العام القادم وذلك بالتوازى مع الاسراع من وتيرة الأعمال بباقى المشروعات لإدخالها الخدمة.

وكلف محافظ الجيزة نائبه إبراهيم الشهابى خلال الاجتماع بالتنسيق بين جميع الجهات لتذليل العقبات مع المتابعة المستمرة لمشروعات الصرف الصحى من خلال الجولات الميدانية لجميع مواقع العمل ومتابعة معدلات الإنجاز مع الالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الانتهاء من الأعمال فى المواعيد المحددة.

كما وجه اللواء أحمد راشد بتسهيل إجراءات استخراج تراخيص الحفر اللازمة لاستكمال الأعمال المتبقية من المشروعات الجارية وتقديم التسهيلات اللازمة مع رد الشئ لأصله عقب الانتهاء من المشروع لعدم التأثير على الحركة المرورية.

اللقاء الذى عقده المحافظ جاء بحضور السيد إبراهيم الشهابى نائب المحافظ والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والسادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن دوائر أبو النمرس والحوامدية حسام عاشور ونيرمين بدراوى ومحمد رشاد وعصام هلال ورئيس مركز ومدينة أبو النمرس ورئيس مدينة الحوامدية وممثلين عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.