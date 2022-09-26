أندريه زكى يشارك فى المؤتمر العالمى لرابطة الكنائس الإنجيلية بأوروبا

جدة - نرمين السيد - يغادر الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء اليوم، الاثنين، متوجها للعاصمة النرويجية أوسلو، وذلك للمشاركة فى المؤتمر الدولى لرابطة الكنائس البروتستانتية "CPCE" فى أوروبا، يلتقى خلالها رئيس الإنجيلية بعدد من قادة ورؤساء الكنائس الإنجيلية من 30 دولة حول العالم.





وتعتبر رابطة الكنائس البروتستانتية "CPCE" فى أوروبا، تجمعا لأكثر من 100 كنيسة بروتستانتية من أكثر من ثلاثين دولة حول العالم، تهدف إلى تحقيق التعاون المشترك بين الكنائس البروتستانتية فى مختلف دول العالم، وذلك لتقديم الدعم والخدمات الإنسانية اللازمة التى تحتاجها الشعوب. ومن المقرر أن تشمل الجولة الرعوية لرئيس الطائفة الإنجيلية خارج البلاد، زيارة عدد من الكنائس الإنجيلية العربية بالولايات المتحدة الأمريكية، يلتقى خلالها قادة وقسوس الكنائس الإنجيلية فى عدد من الولايات الأمريكية.

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