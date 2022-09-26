«الأحوال المدنية» تستخرج 26 ألفا و759 مصدرا مميكنا فى 11 محافظة

جدة - نرمين السيد - واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجستيا لتقديم كل الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من "بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات "الإسكندرية، القاهرة، الجيزة، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، الأقصر، المنيا"، وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 10118 بطاقة رقم قومى، و26759 مصدرا مميكنا.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، اعتبارا من يوم 24 سبتمبر 2022.

واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، فقد واصل مركز إتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة، 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – 15341 للطلبات الفورية لكبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية، وتم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرا على المواطنين، وتم استخراج وتوصيل 691 بطاقة رقم قومى، فضلاً عن 622 مصدراً مميكنا.



كما تم إيفاد مأموريات لـ20 حالة إنسانية من المرضى وكبار السن وذوى الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما واصل مركز إصدار القطاع إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية)، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم ، حيث تم إستخراج وتجديد 120 بطاقة رقم قومى.



كما قام مركز إصدار القطاع بمحافظة (المنوفية) بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمراكز وقرى (الباجور بمحافظة المنوفية)، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، وتم استخراج وتجديد 181 بطاقة رقم قومى.

بالإضافة إلى مواصلة إدارة خدمة المواطنين بالقطاع إستقبال الحالات الإنسانية بمنافذ المواقع الجغرافية المخصصة لـ "كبار السن وذو الهمم والحالات الإنسانية" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة، وتم إستخراج وتجديد 158 بطاقة رقم قومى.

ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرا للوقت والجهد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.