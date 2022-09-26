وزير التعليم يحارب أصحاب الدرجات العلمية المزيفة

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الكتاب الدورى رقم 28 بتاريخ 25 سبتمبر 2022، لتفعيل الكتاب الدورى الصادر عن الوزارة رقم 20 بتاريخ 11 مايو 2016، بشأن الجهات التى تدعى تبعيتها لجامعات ومراكز بحثية عالمية، وصلاحيتها بمنح الدرجات العلمية (الماجستير والدكتوراه) مما يدفع بعض العاملين الحاصلين على شهادات منها باستخدام لقب دكتور فى المكاتبات الرسمية، والحصول على مكافآت بالمخالفة للقانون.





ونص الكتاب الدورى على أنه نظرا لأهمية الموضوع، تقرر تفعيل الكتاب الصادر فى عام 2016، والتنبيه مشددا على الالتزام بتنفيذ ما ورد به من بنود والتى تلخص فى التالى:

مراجعة شهادات الماجستير والدكتوراه التى حصل عليها العاملون وتقاضوا المكافآت المقررة لها والإفادة.

عدم الاعتراف بأى شهادة ماجستير أو دكتوراه ممنوحة من أى جهة غير الجامعات الحكومية، إلا بعد معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات وتقديم ما يفيد ذلك، قبل منح صاحبها المكافأة المقررة لها.

عدم الاعتداد بأى شكل من الأشكال بما يطلق عليه "دكتوراه فخرية" فى استخدام لقب دكتور أو منح الحافظ المقرر للحاصلين عليه.

حظر استخدام لقب دكتور فى أى مكاتبات رسمية، إلا طبقا لما ورد بالبنك الثانى.

ووجه الوزير جميع الجهات وكل المستويات بتنفيذ ما ورد بهذا الكتاب الدورى، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.