وزير التعليم يحارب أصحاب الدرجات العلمية المزيفة

ونص الكتاب الدورى على أنه نظرا لأهمية الموضوع، تقرر تفعيل الكتاب الصادر فى عام 2016، والتنبيه مشددا على الالتزام بتنفيذ ما ورد به من بنود والتى تلخص فى التالى:
مراجعة شهادات الماجستير والدكتوراه التى حصل عليها العاملون وتقاضوا المكافآت المقررة لها والإفادة.
عدم الاعتراف بأى شهادة ماجستير أو دكتوراه ممنوحة من أى جهة غير الجامعات الحكومية، إلا بعد معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات وتقديم ما يفيد ذلك، قبل منح صاحبها المكافأة المقررة لها.
عدم الاعتداد بأى شكل من الأشكال بما يطلق عليه "دكتوراه فخرية" فى استخدام لقب دكتور أو منح الحافظ المقرر للحاصلين عليه.
حظر استخدام لقب دكتور فى أى مكاتبات رسمية، إلا طبقا لما ورد بالبنك الثانى.
ووجه الوزير جميع الجهات وكل المستويات بتنفيذ ما ورد بهذا الكتاب الدورى، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
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