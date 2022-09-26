البابا تواضروس يرأس احتفالية بنت الملك بالعباسية

جدة - نرمين السيد - بدأت منذ قليل فعاليات احتفالية برنامج بنت الملك برئاسة البابا تواضروس الثانى، وبحضور لعدد من أساقفة الكنيسة وممثلى الدولة المصرية.



جدة - نرمين السيد - بدأت منذ قليل فعاليات احتفالية برنامج بنت الملك برئاسة البابا تواضروس الثانى، وبحضور لعدد من أساقفة الكنيسة وممثلى الدولة المصرية. ويتبع برنامج الملك برنامج الرعاية الاجتماعية لسكرتارية البابا ويقوم على العمل على مواجهة المعوقات التى تعترض تنمية وتعليم وتزويج الفتيات.

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