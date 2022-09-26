الداخلية تستجيب للاستغاثة أم لعلاج طفلها

جدة - نرمين السيد - واستجابت الداخلية لالتماس إحدى المواطنات، مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، لاستكمال علاج نجلها بمستشفى الشرطة بالعجوزة، حيث قام قطاع الخدمات الطبية باستقبال الطفل المذكور بمستشفى هيئة الشرطة بالعجوزة، وتم تقديم كل أوجه الرعاية الطبية اللازمة له.
لاقى ذلك استحسان ورضاء والدة الطفل التى تقدمت بالشكر لوزارة الداخلية على الاستجابة لعلاج نجلها وتوفير الرعاية الطبية له.
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